Algérie: Zaalani met en exergue les étapes franchies par le pays dans la promotion des droits de l'homme

MOSTAGANEM — Le président du Conseil national des droits de l'homme, Abdelmadjid Zaalani, a mis en exergue, mercredi à Mostaganem, les étapes franchies par l'Algérie dans le domaine de la promotion des droits de l'homme.

Lors d'une rencontre interactive ayant réuni les associations et organisations de la société civile à la salle des conférences du siège de la wilaya, M.Zaalani a souligné que "le pays a fait de grands progrès dans la promotion des droits de l'homme et consacre sa pratique actuelle dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'emploi et de l'environnement".

Dans sa réponse aux questions des participants sur le droit à la santé et à la prise en charge médicale, le même intervenant a souligné que son instance consultative accorde, depuis deux ans, une grande place à ce droit et fait partie de sa liste des priorités et de son plan d'actions, notamment en ce qui concerne la prise en charge des patients atteints de cancer, un dossier qui fait l'objet d'une attention particulière de la part des plus hautes autorités du pays.

M. Zaalani a, en outre, souligné le saut qualitatif observé dans le domaine du droit au travail, au cours des deux dernières années, soulignant les vastes opérations d'emploi et les programmes d'insertion professionnelle dont ont bénéficié les jeunes, notamment les diplômés universitaires.

Il a indiqué que le Conseil national des droits de l'homme est en train d'élaborer une consultation, qui comprend des solutions, des propositions et des idées sur le bon fonctionnement de l'administration et l'amélioration de sa relation avec les citoyens, dont la numérisation, qui contribuera à consacrer la justice administrative, à réduire les formalités et documents administratifs et à réduire les comportements bureaucratiques.

Auparavant, M. Zaalani a installé M. Abderrahmane Messaoudene comme correspondant local du Conseil national des droits de l'homme dans la wilaya de Mostaganem, indiquant que le travail de correspondant porte sur des cas urgents, qui nécessitent une intervention rapide et urgente de cette instance consultative.

Invité sur les ondes de la radio régionale de Mostaganem, M. Abdelmadjid Zaalani a salué le rôle de ce média public dans la diffusion de la culture de la paix, l'accompagnement du mouvement législatif, surtout dans le domaine des droits de l'homme, en diffusant toutes les évolutions relatives aux législations, les lois et les décisions qui visent la promotion de la culture des droits.

Le président du Conseil national des droits de l'homme s'est enquis, au terme de sa visite dans la wilaya, de l'opération de prise en charge des femmes victimes de violence au niveau du centre national de la femme victime de violence.