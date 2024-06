Ile Maurice: Navin Ramgoolam - «Les prochaines élections impliquent la survie de l'île Maurice»

C'était lors d'un symposium organisé jeudi dernier par l'association Frontline, à Caroline, dans la circonscription no 10, dans le but d'aborder les thèmes de la méritocratie et de l'égalité des chances comme étant fondamentaux dans la société.

Le leader du Parti travailliste (PTr), le Dr Navin Ramgoolam, a affirmé que «les prochaines élections impliquent la survie de l'île Maurice en tant que pays démocratique. (...) On ne peut pas choisir sur la base de la communauté, de la caste, ou voter pour quelqu'un qui nous a aidés personnellement».

Navin Ramgoolam est revenu sur l'historique de l'égalité des chances et de la méritocratie dans le pays, soulignant qu'avec l'entrée en vigueur de l'Equal Opportunities Act de 2008, l'Equal Opportunities Commission (EOC) et l'Equal Opportunities Tribunal ont aussi été établis sous le régime du PTr.

«À l'époque, Brian Glover rédigeait des critiques constructives contre mon gouvernement dans le journal l'express. Néanmoins, je lui ai demandé de bien vouloir accepter la présidence de l'EOC parce qu'il était qualifié pour cela. Mo pann al rod enn chatwa kouma zordi pe fer. J'ai également nommé le Dr Rajesh Bhowon, qui a des liens familiaux avec sir Anerood Jugnauth, parce que j'avais besoin de personnes compétentes pour diriger le pays.» Il a aussi rappelé que «Paul Bérenger, alors leader de l'opposition, avait insisté sur la nécessité de faire de l'EOC une instance séparée et indépendante au lieu d'une unité relevant de la Human Rights Commission, ce que j'ai jugé bon de faire et que j'ai adoptée».

%

Il a également été question de garantir l'égalité d'accès aux chances pour les jeunes dans la société et un recrutement équitable sur le marché du travail basé sur la compétence au lieu de tolérer le népotisme. «Les jeunes et les moins jeunes, y compris les policiers, quittent le pays parce qu'ils n'ont pas les chances ou les promotions qu'ils méritent. Nous devons retenir ces talents.»*

Dans ce cadre, Navin Ramgoolam est également revenu sur la mise en place de la Constitutional Appointments Authority, un organisme indépendant composé de membres intègres qui proposeront au président des personnes aptes à être nommées responsables d'institutions, afin d'assurer la transparence et la compétence, comme le fait la République des Seychelles.

Octroi de contrats

En vue des prochaines législatives, le leader des Rouges a-t-il potentiellement choisi de faire son come-back dans la circonscription n°10 où il était présent jeudi ? « Je n'ai pas encore décidé; je suis présent dans toutes les circonscriptions, y compris la n°7. Cela ne veut pas dire que j'y serai candidat», a-t-il dit à l'express. Si lors de son discours, l'ancien Premier ministre a également mentionné la candidature de Dhaneshwar Damry dans la circonscription n°8 pour affronter Pravind Jugnauth, il ne l'a toutefois pas confirmé : «Konfrimasion pa existe sa dan parti travayis», a-t-il affirmé.

Brian Glover, avocat et ancien président de l'EOC, a souligné que la prévention de la discrimination, et la garantie d'un accès égal et équitable aux opportunités sont des éléments essentiels de la justice sociale. Il a également évoqué des cas où la commission est intervenue pour prévenir la discrimination sur le lieu de travail, notamment lorsque des employeurs avaient décidé à l'avance quelle personne ils voulaient embaucher et ont ensuite modifié les critères lors de l'appel à candidatures pour qu'ils ne conviennent qu'à cette personne.

Ou encore, lorsqu'une femme enceinte a été écartée du poste de réceptionniste pour être affectée à des tâches qui n'impliquaient pas l'accueil de personnes parce que «les femmes enceintes qui ne sont pas de taille mince donnent une mauvaise image de l'entreprise». Il a aussi cité le cas d'une femme qui a fait l'objet de commentaires islamophobes et à qui on a demandé d'enlever son hijab.

Revenant tout de même sur sa révocation en tant que président de l'EOC après la prise de pouvoir du gouvernement Mouvement socialiste militant, Brian Glover a déploré le manque de bonne volonté politique envers l'égalité des chances et l'incapacité de l'EOC à fonctionner depuis l'arrivée de la nouvelle équipe, en mai 2016. «Aucune information ne filtre sur les travaux de l'EOC, pas même dans les journaux. Zéro bilan ou sensibilisation.»

Reza Uteem, député du Mouvement militant mauricien et président du Public Accounts Committee, a commenté la discrimination politique liée à l'octroi de contrats pendant le Covid-19, le scandale Pack & Blister, *«l'absence de minutes of meeting du High Powered Committee présidé par le Premier ministre où des décisions ont été prises» et la faille dans la délégation de pouvoirs par la Public Service Commission aux ministères pour l'embauche de personnel, ainsi que l'introduction d'une Freedom of Information Act une fois que le régime aura changé.

Khushal Lobine, membre du parti Nouveaux Démocrates, a évoqué les méfaits du népotisme et de l'absence de personnes compétentes aux postes clés: «Air Mauritius est aujourd'hui devenu une honte nationale. (...) En raison d'un manque de réformes au sein de la police, il existe une perception négative de la façon d'agir de celle-ci, ce qui entraîne un manque de confiance.» Des choses qui ne devraient pas être oubliées «juste parce que nous aurons bientôt un bidze disik ki pou fer dimounn gagn diabet», a-t-il dit. L'avocat Vishal Jaypaul a également pris la parole.