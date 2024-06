Ile Maurice: Trois jours de compétition avec les meilleures golfeuses amateurs

La 4e é dition du Ladies Open, surnommée cette année Heritage Mauritius Ladies Open, démarre aujourd'hui à La Réserve Golf Links & Le Château Golf de Heritage Resorts & Golf. Avec plus de 144 femmes de 8 pays en 2023, l'organisation s'attend au même nombre de golfeuses cette année pendant ces trois jours de compétition.

Cette édition du Heritage Mauritius Ladies Open fait donc son retour pour la deuxième année consécutive au Heritage Golf Club. Ce tournoi 100% féminin est l'un des rendez-vous sportifs les plus importants pour le golf de l'océan Indien puisqu'il rassemble les meilleures golfeuses amateurs de la région ainsi que des golfeuses venant d'Europe entre autres.

Avec un tel plateau, les objectifs fixés par les organisateurs seront, forcément, atteints puisqu'il s'agira d'offrir trois jours de qualité et de haut niveau de golf amateur car ce Ladies Open se veut être le premier tournoi majeur pour les dames en golf amateur dans l'océan Indien. C'est ainsi que la barre a été placée haut en attirant les Ladies de la région de l'océan Indien et celles des régions internationales telles que l'Afrique, les États-Unis, l'Europe, l'Australie et l'Asie.

Si le tournoi ne cesse de prendre de l'ampleur ces dernières années, l'idée principale reste de développer la communauté amateur de Ladies Golf à Maurice et de faire connaître celle-ci en créant des réseaux entre les meilleures golfeuses amateurs du monde entier. Les enjeux étant déjà de taille, cette année, pour la première fois, les performances de la catégorie 1, qui regroupe les joueuses avec un index inférieur à 10, compteront pour le classement mondial amateur féminin (Women World Amateur Golf Ranking - WWAGR).

La compétition, qui débute tous les jours à partir de 7h, se joue en strokeplay pour les joueuses de la catégorie 1 (index 0 à 9.9) et se déroulera du 6 au 8 juin sur 54 trous au Golf du Château. Lors de cette première journée, une compétition par équipe de 2 se joue en format scramble à La Réserve Golf Links pour les joueuses des catégories 2 (10-18.9) et 3 (19-28.0) alors que la compétition individuelle se disputera les 7 et 8 juin en stableford sur 36 trous pour ces deux catégories sur le parcours Golf du Château.