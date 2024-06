Afrique: Qualifications Mondial-2026 (Algérie-Guinée) - déclarations des joueurs en zone mixte

ALGER — Déclarations des joueurs de la sélection algérienne de football, recueillies par l'APS lors d'une zone mixte organisée avec la presse, mardi au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, à deux jours de la réception de la Guinée, jeudi au stade Nelson-Mandela de Baraki (20h00), et en déplacement face à l'Ouganda, le lundi 10 juin à Kampala (17h00), comptant respectivement pour la 3e et 4e journées (Gr.G) des qualifications de la Coupe du monde 2026:

- Rayan Aït-Nouri (défenseur) : "Nous sommes à la veille de deux matchs à enjeu et très importants dans ces qualifications. On est venu ici dans la bonne humeur, on s'est bien entraîné, Hamdoullah. Il nous reste deux séances avant le rendez-vous face à la Guinée, j'espère qu'on sortira de ce stage avec six nouveaux points au compteur. L'Algérie ne s'était pas qualifiée pour les deux dernières éditions de la Coupe du monde, mais cela fait partie du passé, on essaye de se concentrer sur le présent. On abordera les deux prochains matchs de la meilleure des manières pour les gagner. Dans un registrer personnel, je ne me focalise pas sur mon avenir en club, je reste focus sur la sélection, c'est très important, on verra comment ça se passe après."

- Anthony Mandrea (gardien de but) : "On a très bien travaillé depuis trois jours, je pense que tout le monde est content, prend du plaisir à chaque séance, et se prépare de la meilleure des manières pour bien aborder ces deux matchs. Il faut être capable de faire abstraction des six points pris en début des qualifications et de la position de leader. Nous gérons match par match, et se focaliser uniquement sur nous-mêmes. Nous sommes conscients de toute la frustration que notre peuple a pu avoir après l'échec à la dernière CAN, on mettra tous nos efforts disponibles pour l'équipe et pour le pays."

- Mohamed Amine Madani (défenseur) : " Les préparatifs se déroulent dans les meilleures conditions. On est en train de travailler et faire preuve d'application durant les séances, nous sommes concentrés à 1000%. Je suis là pour représenter mon pays, je me suis vite adapté, il n'y a eu aucun souci à faire."

- Ismaël Bennacer (milieu de terrain) : "Ce sera deux matchs très importants. On est focalisé sur le premier match d'abord face à une très belle équipe de Guinée. Cela fait quatre jours qu'on travaille physiquement et mentalement pour aborder ces rendez-vous du mieux possible. Il règne une très bonne ambiance au sein du groupe, avec un nouveau coach et de nouveaux joueurs, on est ici pour le même but : faire hisser le pays le plus haut possible.

Aller à la prochaine Coupe du monde est un objectif pour nous. En 2022, on a raté la qualification de justesse (face au Cameroun, NDLR). On fera tout pour rectifier le tir et se qualifier pour nous et pour le peuple. Concernant mon rendement, j'ai retrouvé du rythme et des sensations à la fin de la saison, ça a mis du temps certes, surtout que je revenais d'une grosse blessure, je suis impatient de rejouer devant notre public."

- Yassine Benzia (attaquant) : " On bosse très bien depuis notre arrivée à Sidi Moussa, dans de très bonnes conditions. Nous restons concentrés sur ce premier match face à la Guinée, à nous de l'emporter. Dans ce nouveau format de qualification, chaque point est important. On a la chance de jouer à domicile face à la Guinée, ce sera difficile, mais on est prêts à tout donner pour gagner chez nous. En Afrique, il n'y pas de petites équipes, on sait que tous les matchs sont difficiles. J'essaye de donner le maximum de moi-même, mais la priorité est l'équipe".