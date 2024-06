Madagascar: Conférence - Pascal Boniface et Naivo Marius insistent sur l'importance de la « géopolitique du sport »

Le sport, aujourd'hui, c'est bien plus que du sport. A six semaines de la cérémonie des Jeux Olympiques de Paris 2024, Pascal Boniface, directeur de l'Institut des Relations internationales et Stratégiques, de passage à Madagascar a animé une conférence, hier, à l'Institut Français de Madagascar dans le cadre des « Lignes franchissables », organisée par l'Ambassade de France à Madagascar.

Le sport fait partie du soft-power ou de la diplomatie sportive. « La puissance économique fait peur. On a peur de la puissance militaire des autres, mais la puissance sportive, elle crée de l'admiration et de l'attraction », a expliqué le Français spécialiste des relations internationales qui a exposé sur la géopolitique du sport : la scène internationale.

Cette année, la France organise les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Pendant presque une heure, il a détaillé l'évolution des JO depuis la période antique et les JO modernes de Jean Pierre de Coubertin de 1896 à nos jours en détaillant les événements marquants .

« Le 26 juillet, tous les Malgaches vont supporter leurs athlètes, les Français vont attendre les exploits de Teddy Riner. Toutes les nations seront réunies, il n'y a plus de différence entre ceux qui votent à gauche ou à droite, entre les gens qui sont chrétiens, musulmans, juifs, orthodoxes, entre chômeurs et PDG. Tout le monde est derrière son équipe. Le sport recrée de l'identité nationale derrière le drapeau, la victoire et les champions. C'est un marqueur social total dans un monde où les identités deviennent fragiles parfois incertaines, le sport recrée de l'identité et permet de s'affirmer à la face du monde de façon paisible. Le sport, c'est la guerre sans les balles. Le sport est un affrontement symbolique qui permet l'affirmation pacifique de l'identité nationale » a-t-il continué.

La personne la plus connue de la Jamaïque est sans doute Usain Bolt. Madagascar n'est pas en marge de cette diplomatie sportive. Naivo Marius Rakotozafindraibe, ancien de l'Insep et professeur à l'Ecole normale supérieure a exposé sur le sport et la géopolitique.

Quels récits construire pour Madagascar et quelle image de notre pays vendre dans le monde à travers le sport. Il a mis en lumière cette géopolitique du sport pour Madagascar et a retracé les faits marquants des sportifs malgaches lors des grandes compétitions internationales.