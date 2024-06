Angola: Achèvement de l'usine de vaccin animal prévue mi-2025

Huambo (Angola) — L'achèvement des travaux du Centre Bio-vétérinaire et de Production de Vaccin Animal, en construction dans la province de Huambo, est prévu pour le deuxième semestre 2025, en raison de la rapidité des travaux, a appris l'Angop.

C'est ce qu'a informé mercredi, le gestionnaire du projet, Miguel Costa, qui s'adressait à l'ANGOP sur l'état d'avancement du projet international, consigné le 27 mai 2022.

À l'époque, il avait dit que les travaux étaient physiquement achevés à environ 25 pour cent, les fondations spéciales étant entièrement achevées.

Le responsable a indiqué que des travaux sont en cours sur place pour assembler deux structures métalliques, des cinq qui composeront le futur Centre de Production Bio-vétérinaire et de Vaccin Animal, et que d'ici la fin de cette année, tous les bâtiments seront entièrement couverts.

Miguel Costa a assuré qu'au début de 2025, seuls des travaux spéciaux auront lieu, tels que "avac", l'installation du système électrique, l'automatisation et le contrôle, dont l'exécution a permis l'ouverture de près de 250 emplois directs pour les jeunes de la province de Huambo.

Miguel Costa assegurou que no princípio de 2025 vão decorrer apenas trabalhos especiais como a "avac", instalação do sistema eléctrico, automação e controlo, cuja execução dessas obras permitiu abertura de perto de 250 postos de trabalhos directos, para a juventude da província do Huambo.

Il a indiqué qu'en ce moment, avec la fin des pluies, on assiste à une accélération des travaux de montage des cinq bâtiments principaux qui pourraient être achevés à la fin de cette année, ainsi que les travaux dans le domaine social déjà achevés en l'ordre de 50 pour cent, ce qui permettra de livrer les travaux dans les délais convenus avec le maître d'ouvrage.

Le Centre de Biodiversité et de Production de Vaccin Animal, dans le quartier de Santo António, à la périphérie de la ville de Huambo, est en cours de construction sur une superficie de 20 mille 831 mètres carrés, conçu pour produire, en moyenne annuelle, 181 millions 200 mille doses de vaccins pour mammifères et oiseaux.

Le projet prévoit également de rendre disponibles chaque année neuf millions 384 mille unités de divers réactifs de diagnostic.

Doté d'un budget de 125 millions 221 mille 858 euros, le projet national a été conçu pour une production annuelle de 30 millions 600 mille doses de vaccins pour les mammifères et 150 millions 600 mille pour les oiseaux.

Ils seront utilisés pour le traitement du charbon externe et interne, de la diarrhée des veaux, de la clostridiose des bovins, de la brucellose B19 et de Newcastle, de la bronchite infectieuse et de la variole.

La future usine et le centre bio-vétérinaire produiront également neuf millions 384 mille unités de réactifs de diagnostic pour tester la tuberculose chez les mammifères, la variole et la brucellose.

Outre l'usine de vaccins et le centre bio-vétérinaire, le projet prévoit également la construction d'ateliers et d'installations de services, d'animaux, de 30 résidences pour techniciens et étudiants, ainsi qu'un espace social, qui comprendra un restaurant et un parc enfantin.

Le projet naît dans le cadre de la coopération bilatérale entre les gouvernements de l'Angola et de l'Allemagne, dans le but de promouvoir la production de vaccins dans le pays, avec un investissement de plus de 125 millions d'euros.

Sa construction, en trois ans, permettra la création de plus de 400 emplois directs et 700 emplois indirects, tandis que 200 autres seront ouverts dès sa mise en service.