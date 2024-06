Ile Maurice: Le procès du constable Kevin Joumont renvoyé au 17 juin aux assises

Le procès intenté au constable Kevin Joumont dans le sillage de la saisie record de 269 kg de drogue valant plus de Rs 3,3 milliards, retrouvés à Pointe-aux-Canonniers, le 2 mai 2021, a été renvoyé au 17 juin.

Le procès avait démarré le 15 mai aux assises. Cependant, l'avocat du policier, Me Jean Claude Bibi, assisté de Mes Shaheen Cheeroo et Anouchka Veerapen, avait indiqué au juge que son client ne pouvait pas, à ce stade, plaider coupable ou non coupable face à l'accusation formelle de drug dealing with an averment of trafficking: aiding and abetting the author of a crime.

Cela, étant donné que le bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP) n'avait pas encore communiqué le dossier à charge à la défense. Me Bibi a soutenu qu'il était en pourparlers avec le bureau du DPP au sujet de la révision de l'acte d'accusation qui pèse sur Joumont. «Je vais informer la cour des retombées de cette représentation avant la reprise de ce procès», a déclaré l'avocat.

Pour rappel, les frères Gurroby, qui sont en détention dans cette affaire de drogue, font également face à un procès séparé de celui de Kevin Joumont. C'est en mai 2021 que les enquêteurs de l'Anti-Drug and Smuggling Unit avaient procédé à une fouille sur un terrain privé, situé à la route du Club Med, à Pointe-aux-Canonniers. Ils avaient découvert trois endroits dans un rayon de dix mètres où il y avait des tas de branches et de feuilles, ainsi que de la poudre de piment et des écailles de poisson éparpillées, les endroits semblant avoir été altérés.

En enlevant les branches et en creusant le sable à une profondeur de 50 cm, plusieurs sacs en plastique noirs, qui renfermaient des sacs en raphia, avaient été retrouvés. Ils contenaient une substance soupçonnée d'être une drogue dangereuse. Les agents avaient saisi 219 colis d'héroïne ainsi que 26 colis de résine de cannabis, également appelée haschich.