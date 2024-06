Maroc: Aid Al-Adha - La race ovine jaune très prisée dans la province de Khouribga

Khouribga — A mesure que l'Aïd Al Adha s'approche, la race ovine jaune de Boujaâd continue de tenir le haut du pavé dans les marchés de bétail de la province de Khouribga et de s'imposer en vedette comme étant la race ovine la plus réputée de cette ville et ses environs.

Dans la commune de Bejaad, acheteurs et visiteurs venus des quatre coins de la région Béni Mellal-Khénifra et d'ailleurs s'empressent à la recherche du fameux mouton jaune ou "Lasfar" en allusion à la couleur jaunâtre de sa tête, en raison de ses diverses qualités esthétiques et bouchères qui attirent l'attention des clients et de ses belles grandes cornes enroulées qui font toute sa particularité.

Cette race, très connue pour sa productivité, et qui s'adapte à différents climats, même les plus rudes, a été reconnue officiellement en 1987 comme étant une race purement nationale, aux origines bien définies et aux caractéristiques uniques.

Depuis cette date, elle occupe une place privilégiée chez les éleveurs de la ville de Bejaad et des régions environnantes, jusqu'à en devenir la race Jaune, une race typique de la ville de Bejaad.

Elle est à bien des égards la race qui domine les achats dans les marchés de bétail de la région Béni Mellal-Khénifra et plus particulièrement la province de Khouribga où les éleveurs s'adonnent davantage à son élevage.

Le climat de la région de Béni Mellal-Khénifra et les étendues des pâturages des plateaux de Tadla ont constitué un terrain propice pour la croissance et le développement de cette race rustique. Désormais, elle peuple l'ensemble de la plaine de Tadla, passant par Bejaad, ville natale de ce mouton, Oued Zem et Khouribga.

Bien connue pour son adaptation au climat rude et sa résistance à des températures particulièrement basses, la race ovine jaune de Bejaad est connue pour son goût exceptionnel. Elle représente 1,5% de la population ovine du Royaume. Le poids du mal varie entre 70 et 90 kg, celui de la brebis entre 45 et 60 kg.

Dans une déclaration à la MAP, Hamid Baghzaoui, éleveur de cette race au niveau de la commune de Bejaad, a souligné que les races ovines jaunes de Bejaad sont des races rustiques qui se distinguent par leur tête de couleur jaune terne ainsi que par leur adaptation à tout environnement naturel et écologique.

Il a salué les efforts colossaux déployés par l'Association Nationale des Eleveurs Ovins et Caprins (ANOC) pour la mise en place d'un ensemble de programmes d'amélioration de cette race, à travers la sélection des meilleurs béliers et brebis, leur contrôle sanitaire continu outre l'accompagnement des éleveurs de cette race typique de la province de Khouribga.

Les races ovines marocaines sont diverses et se distinguent par leur capacité à s'adapter à leur environnement naturel et écologique. La région compte aussi la race de Tamahdite répandue dans l'ensemble du Moyen Atlas.

Cette race est éparpillée dans l'ensemble du Moyen Atlas dans les montagnes de Khénifra et ses environs et plus particulièrement la localité d'Aguelmous.

Les autres races locales se trouvent dans d'autres zones géographiques, et se distinguent par leur élevage dense à l'intérieur des granges. La race Sardi est également répandue et très prisée sur le marché du bétail. Elle peuple les zones de Béni Meskin et El Kelâa des Sraghna. On trouve également la race de D'man qui est répandue dans le sud-est du Royaume.