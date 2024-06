Algérie: CNESE - Remise prochaine d'un rapport sur l'environnement au Président de la République

ALGER — Le Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), compte soumettre prochainement au Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, son nouveau rapport consacré à l'environnement en Algérie, a annoncé, mercredi à Alger, la présidente du Conseil, Rabéa Kharfi.

Mme Kharfi s'exprimait dans une déclaration à la presse en marge d'une conférence nationale portant sur le thème "Enjeux et défis environnementaux de l'Algérie: une approche globale, des espaces sahariens au littoral", organisée par l'Institut national d'études de stratégie globale (INESG), en collaboration avec l'Ecole nationale supérieure des sciences de la mer et de l'aménagement du littoral (ENSSMAL), à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement, coïncidant avec le 5 juin de chaque année.

Dans ce cadre, la présidente du CNESE a précisé que ce rapport de prospective sur les défis environnementaux, qui sera remis au Président de la République, est focalisé, notamment sur le développement de l'économie verte, l'hydrogène, la gestion des déchets ainsi que le recyclage.

Elle a également souligné que ce rapport a tenu compte des rapports précédents élaborés par le Conseil, en apportant une synthèse de toutes les actions réalisées auparavant avec une projection sur les défis et les enjeux dans les prochaines années.

A cette occasion, la présidente du CNESE a rappelé l'intérêt accordé par le Président de la République dans son programme à la question environnementale, qu'elle a considérée comme "transversale et qui a un impact direct sur le niveau et la qualité de la croissance économique, la durabilité, et la dimension sociale du pays".

Tout en rappelant que le Conseil a pour mission d'éclairer, d'émettre des réflexions et d'évaluer les questions environnementales à la faveur des dispositions de la Constitution de 2020, la présidente du CNESE a souligné, par ailleurs, l'importance de la conférence nationale initiée par l'INESG et l'ENSSMAL sur le thème des enjeux et défis environnementaux de l'Algérie.

Cette conférence a été marquée par des communications et des débats sous forme de panels, animés par des représentants d'institutions, des scientifiques et des experts.