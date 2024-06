Algérie: La consolidation de la relation armée-peuple a déjoué plusieurs complots

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali a affirmé, mercredi à Alger, que la consolidation de la relation armée-peuple avait déjoué plusieurs complots et conspirations, à travers lesquels les ennemis détracteurs avaient voulu attenter à l'unité de l'Algérie, à sa sécurité et à sa stabilité.

Dans une allocution prononcée à l'ouverture d'une Journée parlementaire sur la "Cohésion du peuple avec son armée, force et stabilité pour la nation, lien armée-nation", en présence du Conseiller auprès du président de la République chargé des organisations non gouvernementales et des droits de l'Homme, Hamid Lounaouci, M. Boughali a affirmé que l'Algérie nouvelle, "consciente que les points de force résident dans la cohésion nationale, la conscience collective et l'unité orientée vers l'édification, demeure attachée à ses constantes, fière de son histoire, de ses références et de sa Révolution glorieuse, sous-tendue par les bases de libération, d'affranchissement, d'émancipation et de dignité humaine".

Aussi, M. Boughali a mis en exergue le souci du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui n'a eu de cesse de "souligner l'importance de cette cohésion inégalée, en ce sens qu'il a rappelé à maintes reprises que l'Armée nationale populaire est une partie intégrante du peuple, et que les forces de l'armée s'attèlent sans relâche au renforcement de la stabilité intérieure, tout en s'engageant pleinement à protéger la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale nationale".

%

A cet égard, M. Boughali a indiqué que "la cohésion entre l'Armée nationale populaire et le peuple demeurera un pilier fondamental de la défense de notre patrie, et aboutira à la création d'une société forte et cohérente, en mesure de relever les différents défis et de refléter le sens élevé de patriotisme et d'appartenance, tout en démontrant que l'Algérie est invincible et restera un pays unifié, avec un peuple uni qui aspire à bâtir un avenir prometteur pour les générations futures".

Et d'ajouter que "l'Algérie, un pays sûr et stable, grâce à la vigilance de son peuple et de son armée forte, a balisé la voie du droit chemin et se dirige vers un véritable décollage, et donne à chaque occasion des leçons d'unité et de cohésion, ce qui renforce sa force et consolide sa grandeur", a-t-il ajouté.

"Les nobles missions de notre Armée nationale populaire, source de fierté, bouclier imprenable de la nation, consistant en la détection des menaces, la protection des frontières terrestres navales et aériennes, la lutte contre le terrorisme et le crime organisée, la défense de la souveraineté nationale, et la garantie de la sécurité et de la paix, à travers toutes les régions du pays, ne l'ont pas empêché de renforcer ce lien étroit,", a conclu M. Boughali.

Pour rappel, cette Journée parlementaire a été marqué par la présentation de communications sur plusieurs thèmes dont "le contexte historique du lien armée-nation", l'accomplissement par l'institution militaire de ses missions constitutionnelles, à la lumière de la cohésion avec le peuple algérien", "la cohésion du peuple algérien avec son armée, en renforcement du processus de l'Algérie nouvelle".