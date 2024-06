Algérie: Alger - 16e édition des Portes ouvertes nationales sur le sport militaire

ALGER — Le Centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires (CREPESM) Chahid Messaoud-Boudjeriou de Ben Aknoun (Alger) a abrité, mercredi, la 16e édition des Portes ouvertes nationales sur le sport militaire.

Dans une allocution prononcée à l'ouverture de ces Portes ouvertes, le Général Djabou M'hamed Abdelhak, chef du Service des sports militaires au Département Emploi-Préparation de l'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a mis l'accent sur l'engagement total à la préparation des meilleurs athlètes, toutes disciplines confondues, pour qu'ils puissent porter haut les couleurs de l'Algérie à l'international.

"L'organisation de cet événement vise à permettre aux visiteurs de découvrir le rôle et les missions du sport militaire au sein de l'ANP et les réalisations sportives qui ont fait honneur à l'Algérie et à l'Armée aux niveaux national, arabe, continental et international", a-t-il indiqué.

Ces réalisations, a précisé le chef du Service des sports militaires, se sont concrétisées grâce à une bonne prise en charge en matière d'entraînement physique et sportif au sein des différentes unités et structures de formation relevant de l'ANP, au regard de son importance dans la préparation du personnel militaire à relever les défis quotidiens et à accomplir pleinement leurs missions, à travers le renforcement de la disponibilité au combat des personnels et la réalisation des plus hauts niveaux de préparation opérationnelle, en sus de "la démarche visant à promouvoir le sport féminin, grâce au soutien constant et continu du Haut commandement de l'ANP, à sa tête le Général d'Armée, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire, par la mise à disposition de tous les moyens humains et matériels".

La saison sportive militaire 2023-2024 a été couronnée par l'organisation de 20 championnats nationaux militaires, de 11 championnats nationaux inter-écoles, de 12 coupes nationales, de quatre (4) cross nationaux militaires, de trois (3) regroupements nationaux, de deux (2) championnats nationaux de football (super division et première division), d'un championnat national militaire de futsal et de trois (3) championnats nationaux militaires de handball, de basketball et de volleyball, a fait savoir le Général Djabou M'hamed Abdelhak.

En matière de formation sportive, plusieurs stages de formation ont été organisés, en coordination avec les Fédérations sportives nationales de football (FAF), de judo et de boxe, au niveau du Centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires, et ce, dans diverses disciplines au profit d'entraineurs, d'arbitres et de préparateurs physiques.

Les participants aux différents ateliers organisés dans le cadre de ces Portes ouvertes sur le sport militaire ont souligné l'importance de cet événement qui permet aux citoyens, notamment les jeunes, de découvrir l'histoire des sports militaires depuis leur création à ce jour et les réalisations accomplies par les sportifs des différentes équipes militaires.

Le public présent en masse à cet événement pourra rencontrer l'élite des athlètes militaires ayant honoré l'Algérie et l'Armée nationale populaire lors de diverses joutes sportives nationales et internationales et assister à des démonstrations captivantes dans différentes disciplines (arts martiaux, sports mécaniques et kuk Sool) mettant en avant le niveau atteint par le sport militaire algérien à l'échelle nationale et internationale.

Les Portes ouvertes nationales sur le sport militaire seront également marquées par des démonstrations dans d'autres disciplines comme la boxe, le judo, le taekwondo, le ju-jitsu et le karaté-do.

Cet événement est également l'occasion pour les visiteurs de découvrir de près la salle olympique omnisports avec ses équipements modernes, la piscine olympique, le musée des sports militaires, ainsi que les différentes installations sportives à la disposition de l'élite des athlètes militaires, selon les organisateurs.