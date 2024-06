Afrique: Singapour et l'Éthiopie servent de passerelles pour renforcer les liens entre l'Asie du Sud-Est et l'Afrique - Premier ministre Wong.

Addis Abeba — Le Premier ministre et ministre des Finances de Singapour, Lawrence Wong, a noté qu'il est possible pour Singapour et l'Éthiopie de servir de passerelles pour renforcer les liens entre l'Asie du Sud-Est et l'Afrique.

Le Premier ministre a fait la remarque lors de son discours au dîner officiel en l'honneur du Premier ministre Abiy Ahmed.

A l'occasion, il a dit que les entreprises basées à Singapour souhaitent étendre leurs opérations en Éthiopie dans les secteurs de l'agriculture, de la logistique et de la maintenance aéronautique.

« Et, en tant que plaques tournantes de nos régions respectives, Singapour et l'Éthiopie pourraient servir de passerelles pour renforcer les liens entre l'Asie du Sud-Est et l'Afrique, a affirmé Wong.

"Nous sommes inspirés à venir visiter votre pays pour une seule raison, qui est la continuité politique et la continuité économique. En Afrique en général et en Éthiopie en particulier, le plus grand défi auquel nous sommes confrontés est la continuité", a affirmé pour sa part le Premier ministre Abiy.

Les deux dirigeants ont discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales entre l'Éthiopie et Singapour, selon le ministère des Affaires étrangères de Singapour.

Les deux premiers ministres se sont également engagés à approfondir leurs relations bilatérales.