Afrique: Le président sud-coréen s'engage à renforcer le partenariat minier critique avec l'Afrique.

Addis Abeba — Le président de la Corée du Sud, Yoon Suk Yeol, a dévoilé que son pays établirait un partenariat minier critique avec les principales nations africaines pour développer les ressources du continent de manière mutuellement avantageuse.

Yoon a fait la remarque lors d'un sommet d'affaires auquel ont participé des dirigeants de l'industrie de Corée du Sud et d'Afrique, un événement organisé lors du tout premier sommet Corée-Afrique.

La Corée du Sud et les délégués de 48 pays africains ont adopté une déclaration commune visant à stimuler le commerce et les investissements et à collaborer sur des projets miniers et de développement critiques, selon l'agence de presse Yonhap.

Les dirigeants ont également convenu de lancer un dialogue sur les minéraux critiques au niveau ministériel afin de garantir une chaîne d'approvisionnement résiliente en ressources nécessaires aux puces, aux batteries et aux énergies renouvelables.

"Le rôle de l'Afrique est de plus en plus sous les projecteurs dans un contexte d'incertitudes croissantes dans la chaîne d'approvisionnement mondiale en raison des récents risques géopolitiques. Nous espérons élargir la coopération mutuellement bénéfique en matière de ressources en établissant le Partenariat pour les minéraux critiques avec les principaux pays africains", a indiqué Yoon dans un discours d'ouverture.

Le président a présenté son intention de signer l'Accord de partenariat économique (APE) et le Cadre de promotion du commerce et des investissements (TIPF) avec davantage de pays africains afin de faciliter les activités commerciales et d'investissement fluides.

Il a également exprimé l'espoir de multiplier les partenariats dans la transition vers des sources d'énergie renouvelables, telles que l'énergie nucléaire, l'énergie solaire et l'hydrogène, pour lutter contre le changement climatique.

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a proposé trois initiatives clés afin de renforcer et de façonner l'avenir du partenariat Corée-Afrique dans son discours prononcé lors du sommet Corée du Sud-Afrique de deux jours qui a réuni des représentants de 48 pays africains à Séoul.

Le Premier ministre Abiy a proposé des initiatives centrées sur une croissance durable et partagée dans divers secteurs exhortant que la Corée du Sud et l'Afrique doivent aligner leurs priorités pour remédier aux lacunes en matière de développement et de sécurité.

Dans le cadre de la visite de travail officielle du Premier ministre Abiy en Corée du Sud, l'Éthiopie et la Corée du Sud ont signé un accord-cadre de financement d'un milliard de dollars américains.

L'accord-cadre de financement cible les projets à mettre en oeuvre au cours des quatre prochaines années.