Ethiopie: Le pays a participé à la 112e Conférence internationale du travail à Genève

Addis Abeba — : - Une délégation éthiopienne dirigée par Daniel Teressa, ministre d'État du Travail et des Compétences, a participé à la 112e Conférence internationale du Travail à Genève, en Suisse.

Dans son discours lors de la séance plénière, le ministre d'État a souligné les efforts de l'Éthiopie pour mettre en oeuvre et garantir la justice sociale, ainsi que d'autres activités de réforme connexes menées par le ministère du Travail et des Compétences.

Le ministre d'État a souligné la nécessité de responsabiliser les jeunes et d'autres groupes potentiels, et a également présenté les initiatives du ministère visant à améliorer le développement des compétences, la création d'emplois et une croissance équitable.

Selon la mission permanente éthiopienne à Genève, la 112e Conférence internationale du Travail se poursuivra jusqu'au 14 juin 2024.

Les délégués des employeurs et des gouvernements des 187 États membres de l'OIT sont ont assisté pour discuter lors des conférences d'un large éventail de questions, notamment : l'établissement de normes sur la protection contre les risques biologiques, l'objectif stratégique des principes et droits fondamentaux au travail et une discussion générale sur le travail décent et l'économie des soins.

La Conférence élira également les membres du Conseil d'administration pour le mandat 2024-2027, selon l'OIT.