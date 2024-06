Algérie: La cohésion entre le peuple et son armée, garante de la sécurité et de la stabilité du pays

ALGER — Les participants à la journée parlementaire organisée, mercredi à Alger, par la Commission de la Défense nationale à l'Assemblée populaire nationale (APN), ont réaffirmé l'importance de renforcer la cohésion entre le peuple et son armée en tant que garante de la sécurité et de la stabilité du pays.

Les intervenants ont appelé, à cette occasion, à la nécessité de "préserver cette cohésion historique et perpétuelle qui contribue au maintien de la stabilité et de l'unité de la patrie", précisant que cela s'inscrivait dans le cadre de la "préservation du serment des martyrs et des moudjahidine".

Ils ont, également, souligné l'importance de "renforcer l'unité nationale et de consolider le front interne" en "rejetant toutes les causes de division et de désaccord entre les composantes de la société pour faire face aux différents défis", mettant en exergue "le grand rôle de l'Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), dans la protection de la patrie", outre sa "contribution efficace au développement socioéconomique".

Les participants ont affirmé leur soutien aux efforts du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour "porter haut la voix de l'Algérie et la propulser vers le progrès, la sécurité et la stabilité", saluant la décision du président de la République d'instituer le 22 février de chaque année, Journée nationale de la fraternité et de la cohésion armée-peuple, ainsi que ses positions indéfectibles dans la défense des causes justes, en tête desquelles les causes palestinienne et sahraouie.

Cette Journée parlementaire a été marquée par la présentation de communications sur plusieurs thèmes dont "le contexte historique du lien armée-nation", l'accomplissement par l'institution militaire de ses missions constitutionnelles, à la lumière de la cohésion avec le peuple algérien", "la cohésion du peuple algérien avec son armée, en renforcement du processus de l'Algérie nouvelle".