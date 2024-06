Algérie: Saïd Chanegriha supervise un exercice tactique naval à Jijel

ALGER — Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), a supervisé mercredi à Jijel, au deuxième jour de sa visite à la 5ème Région militaire, le déroulement d'un exercice tactique naval "Diraa El-Mouatwassit-2024", indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Au deuxième jour de sa visite à la 5ème Région militaire, Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'ANP, a supervisé, aujourd'hui 5 juin 2024, au niveau du polygone de tir de la Façade maritime Est de Jijel, le déroulement d'un exercice tactique naval "Diraa El-Mouatwassit-2024", comprenant un tir de missile antisurface et des exercices spéciaux au large de la mer", précise la même source.

Accompagné du Général-Major Mahfoud Benmedah, Commandant des Forces navales, et du Général-Major Noureddine Hambli, Commandant, de la 5ème Région militaire, le Général d'Armée a suivi au niveau de la base navale principale Jijel un exposé sur cet exercice présenté par le Commandant de la Façade maritime Est.

Par la suite, et à bord du navire de commandement et de déploiement des Forces "Kalaat Beni-Abbès", le Général d'Armée a suivi le déroulement de l'exercice de tir au missile antisurface, note le communiqué, soulignant que "les unités flottantes relevant de la Façade maritime Est qui ont exécuté cet exercice ont fait montre d'un professionnalisme élevé, traduit par une parfaite cohésion entre les formations engagées et une exécution minutieuse des différentes étapes planifiées".

"La destruction, avec haute précision, de l'objectif naval a reflété, quant à elle, la bonne préparation des forces engagées dans cet exercice", ajoute la même source.

Le Général d'Armée a également suivi l'exécution d'exercices spéciaux au large de la mer, où les équipages "ont fait preuve de discipline et de respect rigoureux des plans élaborés, ainsi que d'une parfaite maitrise des différents armements et matériels, ce qui confirme le niveau de développement et de disponibilité opérationnelle atteints par les unités des Forces navales algériennes durant ces dernières années", souligne le communiqué.

A l'issue, le Général d'Armée a inspecté les unités participantes à cet exercice. La même source rappelle que le Général d'Armée avait inauguré, mardi après-midi, la Base logistique régionale de la Capacité de la Région de l'Afrique du Nord à Jijel, qui constitue "un des mécanismes stratégiques de l'Union africaine pour la gestion et la résolution des conflits, ainsi que pour l'instauration de la paix et de la sécurité régionale et continentale".

A cette occasion, le Général d'Armée avait suivi un exposé sur cette base logistique régionale avant de rencontrer ses cadres et personnels qui ont affiché "leur engagement à faire honneur à l'ANP et à l'Algérie dans le cadre de cet important mécanisme", conclut le communiqué du MDN.