Algérie: Plus de 70 exposants à la 2ème édition du SISIO

ORAN — Pas moins de 72 exposants prennent part à la deuxième édition du Salon international de la synergie industrielle d'Oran (SISIO), ouvert mercredi au Centre des conventions d'Oran sous le slogan "Pour une intégration efficiente et inclusive".

Le représentant du ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Kachtoli Abdenacer, qui a présidé la cérémonie d'ouverture de ce salon, a souligné l'importance des bourses de sous-traitance et du partenariat, qui jouent un rôle important en reliant les décideurs et les opérateurs économiques, ajoutant que ces bourses sont considérées comme des bases de données, qui accompagnent les industriels dans la recherche des sous-traitants.

Le même responsable a ajouté que ce salon, organisé par la Bourse de sous-traitance et de partenariat de l'Ouest, sous l'égide du ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique et celui de l'Economie de la Connaissance, des Start-up et des micro-entreprises, vise à contribuer à l'augmentation des taux de croissance économique et à la diversification de l'économie nationale, ajoutant que "ce salon représente une indication claire de l'intérêt porté par le secteur de l'Industrie et la Production pharmaceutique aux initiatives visant à promouvoir le développement dans le domaine de la sous-traitance".

Il a également indiqué que l'instauration d'une base solide d'une industrie forte ne peut se réaliser sans la promotion de la production locale, estimant que l'organisation de ce genre d'évènements reflète l'engagement de l'Etat à mettre en place une synergie et une complémentarité industrielle, en renforçant le partenariat entre les différents acteurs.

M. Rachid Bakhchi, Président de la Bourse de sous-traitance et de partenariat de l'Ouest (BSTPO), a fait savoir, pour sa part, dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie d'ouverture, que cet événement, dont les activités se poursuivent jusqu'au 8 juin en cours, rassemble des acteurs majeurs de l'industrie, des experts et des entrepreneurs, précisant que le nombre d'exposants dépasse les 70, venus des différents secteurs de la mécanique, de la métallurgie, de l'électricité, de l'électronique, du plastique et du numérique, ainsi que des startups incubées en provenance de différentes universités oranaises.

Cette deuxième édition du SISIO se veut, selon M. Bakhchi, une plateforme d'échange et de collaboration conçue pour catalyser l'innovation, favoriser les partenariats stratégiques et stimuler la croissance dans le domaine industriel, en réunissant des représentants algériens et étrangers de différents secteurs, afin d'explorer les synergies entre les différentes industries et de promouvoir des solutions durables.

Un riche programme comprenant plus de 50 conférences et tables rondes est prévu, en marge de l'exposition, abordant différentes thématiques, dont l'intelligence artificielle, l'intelligence émotionnelle, l'open Innovation, le reverse engineering, les normes ISO et autres.