Afrique: Première conférence des responsables de l'enseignement catholique sur le continent

Johannesburg — « Les écoles catholiques s'efforcent d'atteindre l'excellence académique et se concentrent sur la formation de citoyens socialement conscients ».

C'est en ces termes que la ministre sud-africaine de l'éducation de base (qui supervise les écoles primaires et secondaires), Angie Motshekga, a salué la contribution des établissements d'enseignement catholiques au développement social et civique du pays. La ministre s'exprimait lors de la conférence de l'Office international de l'enseignement catholique - Afrique (IOCE) qui se tient à Benoni, dans la province de Gauteng, à 26 km de Johannesburg.

« Les établissements d'enseignement catholiques inculquent une conscience profonde, encouragent les étudiants à devenir des membres proactifs de la société, à s'efforcer de faire la différence, et ont une approche holistique de l'éducation comme moyen de façonner le tissu moral et éthique », a fait remarquer Motshekga. L'éducation dispensée par les écoles catholiques, a ajouté le ministre, « va au-delà de la salle de classe....

Il s'agit de former des individus qui transmettent les valeurs de compassion, d'intégrité et de service ». « Face aux complexités de la société moderne, le leadership de l'Église est inestimable pour promouvoir la régénération morale. Nous pouvons relever les défis moraux et éthiques de nos communautés en renforçant ces valeurs fondamentales... Que vous puissiez vivre longtemps et engendrer encore plus de jeunes gens animés d'un esprit civique », a-t-elle conclu.

Les directeurs nationaux de l'enseignement catholique de 25 pays africains participent à la conférence de cinq jours qui se tient actuellement à Benoni et qui est intitulée « Walking Together as Leaders of Catholic Education in Africa and Madagascar » (Marcher ensemble en tant que leaders de l'enseignement catholique en Afrique et à Madagascar). L'IOCE a été fondée en Suisse en 1952 pour encourager la recherche et l'étude de la contribution spécifique des écoles catholiques à l'éducation et de la manière dont elles peuvent répondre aux besoins et aux exigences de différents environnements sociaux et culturels.

Au centre de ce travail se trouvent des questions concernant la viabilité financière des écoles catholiques, l'accès à l'enseignement catholique, la toxicomanie, les mariages d'enfants dans certaines régions d'Afrique et les relations avec les gouvernements.

Les défis à relever consistent notamment à permettre aux filles d'aller à l'école en luttant contre les préjugés et les pratiques sociales qui les obligent à rester à la maison pour s'occuper des tâches ménagères ou travailler dans les champs. Mais dans certains pays africains, les enfants et les jeunes sont également empêchés d'aller à l'école en raison du recrutement forcé dans les forces armées ou les groupes armés. Il y a aussi les enfants et les jeunes réfugiés et déplacés auxquels il faut garantir le droit à l'éducation. À cet égard, les délégués ont été informés du projet Three2Six, fondé par les Pères Maristes à Johannesburg pour les enfants et les jeunes défavorisés qui demandent l'asile humanitaire.

La xénophobie, le manque de ressources, la pression sur le système éducatif local, la difficulté d'obtenir des documents d'identification et d'immigration, et la pauvreté ont fait que de nombreux enfants réfugiés et demandeurs d'asile se sont vus refuser l'accès aux écoles locales, malgré les engagements nationaux et internationaux du gouvernement sud-africain de leur fournir une éducation.