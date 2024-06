Algérie: 34 projets cinématographiques bénéficient de subventions publiques au titre de 2024

ALGER — Le ministère de la Culture et des Arts a rendu publique, mercredi, une liste de 34 projets cinématographiques dont les auteurs ont bénéficié de subventions publiques au titre de l'année 2024, pour réaliser leurs oeuvres cinématographiques dans les catégories long et court métrages, outre l'aide dédiée à l'écriture de scénarios et aux films documentaires, dans le cadre des affectations allouées par l'Etat à la promotion des arts et des lettres, à l'édition et à la diffusion du livre et au cinéma, indique un communiqué du ministère.

"Dans le cadre de la poursuite de la mise en oeuvre de la politique du ministère visant à accompagner les porteurs de projets artistiques, notamment cinématographiques, à travers les crédits alloués par l'Etat à la promotion des arts et des lettres, à l'édition et à la diffusion du livre et au cinéma, et après étude des dossiers et des projets cinématographiques reçus par une commission indépendante spécialisée dont la composante a été annoncée au préalable et qui compte des professionnels et des experts dans le domaine du cinéma, une série de projets cinématographiques a été sélectionnée selon des critères et des normes étayés par des fiches de lecture artistique et technique, en tant que mécanisme clair dans la politique de soutien adoptée par l'Etat algérien, y compris l'annonce des bénéficiaires de l'aide", lit-on dans le communiqué.

La liste des projets sélectionnés comprend 34 projets cinématographiques, dont 16 projets dans la catégorie de longs métrages ayant bénéficié d'une subvention de 497.000.000 DA, 8 projets de courts métrages d'un montant total de 60.500.000 DA, 6 oeuvres dans la catégorie de l'aide à l'écriture (14.300.000 DA), ainsi que 4 projets de films documentaires auxquels a été alloué un budget total de 34.000.000 DA, précise la même source.

Par ailleurs, l'appel à candidatures pour les projets relatifs à l'année 2025 sera ouvert à partir du mois de juillet prochain, conclut le communiqué.