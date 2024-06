Afrique: TABM - 25 pays et 120 acteurs économiques ont confirmé leur participation (DG du CEPEX)

TUNIS/Tunisie — Quelque 25 pays et 120 acteurs économiques ont confirmé, à la date du 5 juin courant, leur participation à la troisième édition des rencontres d'affaires tuniso-africaines "Tunisia Africa Business Mettings" (TABM) qui se tiendront les 2 et 3 juillet 2024 en Tunisie, a fait savoir le PDG du Centre de promotion des exportations, Mourad Ben Hassine.

Le CEPEX table sur la participation de 30 pays et 150 acteurs économiques, a-t-il ajouté dans une interview réalisée au studio TV de l'agence TAP, précisant que ces rencontres se veulent une occasion pour discuter de la question de l'exportation vers le marché africain et de la coopération économique dans sa dimension large via l'identification de partenariats et des mécanismes de coopération.

Il a rappelé, dans ce cadre, que la deuxième édition des rencontres organisée, en décembre 2022, a attiré 20 pays et 100 acteurs économiques, tandis que la première édition a été organisée, en 2020, à distance à cause de la pandémie du Covid-19.

Ces éditions ont été organisées par le ministère du Commerce et du développement des exportations à travers le CEPEX et en coopération avec l'agence allemande de coopération internationale (GIZ), qui appui la Tunisie dans l'accès à certains marchés africains.

La troisième édition ciblera 10 secteurs importants qui caractérisent la destination tunisienne et qui offrent un potentiel d'exportation, dont les services, la santé, la formation et les technologies de l'information et de la communication.

%

L'événement sera organisé cette année en partenariat avec le programme « Ponts du Commerce Arabo-Africains » (AATB) de la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC, en acronyme anglais), qui permettra d'accroître la capacité de la Tunisie à accéder aux marchés.

Il a fait savoir que l'ITFC organisera en marge des rencontres, une réunion de ses gouverneurs, ce qui permettra la participation d'un nombre important de responsables de haut niveau. Et d'ajouter que le Cameroun sera l'invité d'honneur de cette troisième édition, vu le développement des relations économiques entre les deux pays après le démarrage des exportations grâce à la délivrance des certificats d'origine dans le cadre de l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Il a rappelé que les potentialités d'expportation inexploitées, chaque année, sont estimé à 450 millions de dollars, ajoutant que les recettes des exportations vers le marché africain ont atteint 500 millions de dollars.

Il a souligné que la Tunisie peut doubler les recettes des exportations vers l'Afrique, via le développement des partenariats et la diversification des marchés africains.

Traduction : Ghada Sboui