Madagascar: Andry Rajoelina à Séoul - Signature d'un mémorandum d'entente sur la productivité rizicole au pays

Le numéro Un malgache a achevé hier le dernier jour de sa visite officielle en Corée du Sud.

Autosuffisance alimentaire

La journée a été marquée par la signature d'un mémorandum d'entente entre le gouvernement malgache et la Corée du Sud, relatif à la coopération pour l'amélioration de la productivité rizicole à Madagascar. Ce protocole d'accord se présente comme une véritable réforme dans le secteur agricole, particulièrement la production rizicole.

En effet, dans son ambition d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, le gouvernement malgache entend se servir de l'appui et de l'expérience de la Corée du Sud, 13ème puissance mondiale pour partir du stade de l'agriculture de subsistance à l'agriculture moderne et intensive. Madagascar était à l'honneur hier à Séoul lors de la Conférence sur l'agriculture organisée dans le cadre du Sommet Corée-Afrique.

La signature de cette MOU s'est déroulée en présence d'un parterre d'invités dont la ministre coréenne de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales Song Mi Ryeong ; les présidents respectifs du Zimbabwe et des Comores, ainsi que plusieurs chefs de gouvernement africains. Sans oublier des représentants d'associations et organisations internationales oeuvrant dans le secteur agricole.

Complexes rizicoles

%

Ce mémorandum d'entente est crucial pour un pays à vocation agricole comme Madagascar où le riz constitue l'aliment de base. D'après les explications du ministre de l'Agriculture, Ratoharijaona Rakotoarisolo Suzelin, cet accord prévoit la mise en place de complexes rizicoles au niveau des Disctricts considérés comme les greniers et/ou les bassins rizicoles du pays.

Tout le processus de production et de commercialisation du riz sera implanté au niveau de ces complexes rizicoles. Cela part de la production, le stockage de semences, d'intrants et de récoltes, l'installation de sites de conservation, jusqu'à la commercialisation des produits agricoles, en passant par la fabrication, l'importation et l'exportation d'engrais, de pesticides et autres produits, mais aussi la commercialisation des produits connexes aux activités agricoles et des matériels intervenant dans la réalisation de la riziculture. Il serait aussi question de renforcement des capacités du personnel du Ministère et des agriculteurs.

Un bon Président

En effet, la Grande Ile entend suivre l'exemple coréen en matière d'agriculture. 2/3 du territoire coréen sont montagneux mais le pays a réussi à devenir une puissance mondiale en matière agricole grâce à l'initiative des autorités d'investir dans la technologie agricole. Notamment par l'utilisation des nouvelles technologies et l'innovation technologique pour produire des semences résistant aux changements climatiques et à la chaleur.

« Un bon père de famille c'est celui qui sait nourrir sa famille. Un bon Président c'est celui qui peut nourrir son peuple. Moi je veux être un bon Président », a déclaré Andry Rajoelina à cette occasion. La ministre Song Mi Ryeong quant à elle, a exprimé publiquement le souhait de son pays de travailler de concert avec l'Afrique pour l'amélioration des conditions de vie en milieu rural. « La Corée espère être un véritable partenaire du développement agricole de l'Afrique », a-t-elle martelé. 5 autres pays africains à savoir les Comores, le Zimbabwe, l'Angola, la Gambie et le Malawi ont également participé à cette conférence sur l'agriculture.

Eau potable

Dans la matinée, le président Andry Rajoelina a assisté au panel sur l'industrialisation dans le cadre du Sommet Corée-Afrique. Le Chef de l'Etat reste convaincu que l'industrialisation est la base du développement. « Il ne peut y avoir de croissance économique sans création d'emplois et la création d'emplois ne peut être effective sans industrialisation », a-t-il soutenu.

Avant de faire remarquer que ce secteur figure parmi les priorités de son second quinquennat. D'où son insertion dans le pilier numéro 2 de la Politique Générale de l'Etat. Le numéro Un malgache a conclu son voyage en Corée du Sud par la visite du centre d'épuration d'eau K'WATER de Séoul. En effet, les Coréens vont soutenir Madagascar dans la résolution des problèmes d'approvisionnement en eau potable dans le pays. 52% de la population malgache seulement ont accès à l'eau potable pour le moment.

D'après les explications, le pays a un gap de 4,2 millions de m3. Rien qu'à Antananarivo, le manque d'eau potable est de 100 000m3. L'élaboration d'une stratégie pour pallier ce manque considérable a été discutée durant cette visite. Il convient d'ailleurs de noter que le sujet a déjà été évoqué durant l'entrevue du président Andry Rajoelina avec son homologue coréen Yoon Suk Yeol.