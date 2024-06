Madagascar: Conservation des vaccins - 88% des CSB utilisent des réfrigérateurs solaires

Madagascar compte actuellement 2831 Centres de santé de base (CSB). 88% d'entre eux disposent d'un réfrigérateur à vaccin à énergie solaire, alimenté par le soleil, selon le Directeur du programme élargi de vaccination (DPEV) auprès du ministère de la Santé publique, le Dr Tsivahiny Paubert.

Ces réfrigérateurs solaires visent à renforcer la chaîne de froid et la conservation du vaccin. Cependant, certains CSB utilisent encore des frigos à pétrole ou l'électricité. Difficile pour ces derniers d'assurer les activités de vaccination de façon autonome. «Le réfrigérateur à pétrole est difficile à gérer car il est difficile d'assurer l'approvisionnement en cas de pénurie de pétrole. A cela s'ajoutent les dégâts que cela pourrait causer à l'environnement», explique le DPEV. Certains sont alimentés par le courant alors qu'une coupure électrique pourrait survenir à tout moment. D'après toujours ce responsable, des efforts seront déployés pour que tous les réfrigérateurs de tous les CSB soient alimentés par l'énergie solaire avant la fin de l'année.

Solaires. Le CSB I d'Ampataka dans la région Menabe figure parmi les bénéficiaires des réfrigérateurs solaires pour la conservation des vaccins de routine, et notamment de la Covid-19. Le taux de vaccination enregistré par le CSB I est de 70% si l'objectif fixé est de 95%, rapporte Princy Andrianantenaina, chef CSB. Pour atteindre cet objectif, le CSB I a mis en oeuvre la stratégie avancée. Elle consiste à faire du porte à porte, organiser des descentes auprès des établissements scolaires et des lieux de culte. Une campagne de sensibilisation est également organisée une semaine avant la campagne de vaccination proprement dite pour informer les habitants.

Miarova (Protégez). La dotation de réfrigérateur solaire figure parmi les grandes lignes du projet Miarova ou "Miaro antsika rehetra amin'ny Covid-19 ny vaksiny" (le vaccin nous protège tous du Covid-19). Lancé officiellement en mars 2022, il consiste à l'acquisition de vaccins Covid-19 et au renforcement du système de santé, financé par la Banque mondiale.

Concernant les réalisations depuis sa mise en oeuvre, nous citons, entre autres, l'acquisition de cinq voitures pour la Direction élargie de vaccination, l'acquisition de trois voitures pour Tana ville, Tana sud et Ambohidratrimo, l'acquisition et l'installation de trois chambres froides pour la Direction régionale de la santé publique (DRSP) Bongolava, et l'installation de plus de 500 réfrigérateurs solaires. Ce projet assure la maintenance et le fonctionnement des groupes électrogènes de secours et assure le ravitaillement en carburant. Il y a aussi le renforcement des capacités pour la gestion et la mise en oeuvre des campagnes de vaccination.