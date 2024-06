Madagascar: Énergie solaire - Des projets concoctés par le MEH avec International Solar Alliance

Madagascar s'engage dans le développement de l'énergie solaire avec le soutien de l'ISA (International Solar Alliance). Pour le ministère de tutelle, le solaire est une solution de premier plan pour répondre aux défis énergétiques du pays.

Avec un potentiel solaire considérable et un engagement fort des dirigeants du pays, l'avenir de l'énergie renouvelable semble prometteur dans cette nation insulaire de l'Océan Indien. C'est ce qu'ont affirmé les participants à l'atelier qui s'est tenu hier au Novotel Alarobia, organisé par le MEH (Ministère de l'Energie et des Hydrocarbures) avec la participation de l'ISA et d'autres acteurs opérant dans le secteur de l'énergie.

En effet, Madagascar, dotée d'énormes potentialités en termes d'énergies renouvelables, se distingue particulièrement par son potentiel en énergie solaire. L'ensoleillement abondant tout au long de l'année offre une opportunité précieuse pour exploiter cette source d'énergie propre et durable. Dans le cadre de la Politique générale de l'État (PGE), le MEH place une forte emphase sur le développement des énergies renouvelables, en particulier de l'énergie solaire. Lors de l'atelier d'hier, l'ISA a exprimé son soutien à Madagascar pour accélérer ce processus.

Projets concrets en vue

Les régions d'Alaotra Mangoro et d'Atsinanana sont les premières ciblées pour la mise en place d'infrastructures solaires. Une délégation de l'ISA se rendra sur le terrain pour identifier les sites propices et élaborer des projets en partenariat avec le gouvernement malgache. Ces projets ne se limitent pas à la production d'électricité solaire ; ils incluent également l'installation de pompes et de réfrigérateurs solaires, visant à améliorer l'accès à l'eau potable et à faciliter la conservation des produits, surtout dans les zones rurales.

La coopération avec l'ISA offre à Madagascar une opportunité précieuse de bénéficier de l'expertise internationale et des ressources nécessaires pour développer son secteur de l'énergie solaire. Le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Jean-Baptiste Olivier, souligne l'importance de cette collaboration pour répondre à la demande croissante d'électricité dans le pays.

Réunis pour le progrès

L'ISA, représentée par Barakat Ahmed et Sudhanshu Mishra, apporte son savoir-faire et son expérience dans la réalisation de projets solaires à Madagascar. De leur côté, les acteurs malgaches, y compris l'ADER, l'ORE, et le secteur privé, sont pleinement engagés dans cette initiative. Alors que Madagascar s'efforce de diversifier son mix énergétique et de réduire sa dépendance aux combustibles fossiles, le développement de l'énergie solaire émerge comme un pilier central de cette transition. Avec le soutien de partenaires internationaux tels que l'ISA, le pays est sur la voie d'un avenir énergétique plus propre, plus résilient et plus durable.