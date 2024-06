Madagascar: Projet « Métamorphose » - La mode en... mode durable !

Le projet a été lancé, hier. « Métamorphose », une initiative participative dédiée à la promotion de la mode durable, soutenue par le gouvernement américain.

Sept stylistes en sont les acteurs majeurs, en étant d'anciens participants à l'International Visitor Leadership Program (IVLP) 2020 pour les entrepreneurs de mode. Il s'agit de Vida, Tachou, Gaona, Eva Lambà, Sariaka Rah, Phanala et Lucka A. Derrière ces noms d'artistes ou pseudonymes, dont certains sont déjà bien connus du public, se trouvent respectivement Michael Roland Randrianasolo ; Fanantenana Halisoa Razafindrazaka ; Jean Christiansen Andrianantenaina Randriantodisoa ; Eva Rakotoarivony ; Sariaka Voahirana Rahamelison ; Malala Tojonantenaina Rakotozafindrainibe et Niriantsoa Lucka Andriamahavonjy.

Le projet Métamorphose vise à sensibiliser à l'impact environnemental de l'industrie de la mode, à soutenir l'entrepreneuriat féminin dans le domaine de la création de mode, et à encourager la collaboration entre les entrepreneurs qui ont participé aux programmes financés par le gouvernement américain.

Les sept stylistes professionnels partageront leur expérience sur l'IVLP et leurs expériences professionnelles à travers une série d'événements, tous centrés sur le thème de la mode durable : expositions, conférences, ateliers, et chose incontournable en parlant de mode : un défilé de mode, prévu pour le 21 juin à l'ambassade des États-Unis à Andranomena.

Avant cela, se tiendront une conférence et une exposition de deux jours les 11 et 12 juin à l'Hôtel de Ville à Analakely. Le moment pour les stylistes de présenter leurs créations respectueuses de l'environnement et de discuter des impacts environnementaux de la mode.

Par la suite, une formation destinée à 20 femmes est également au programme dans le cadre de ce projet Metamorphose. Les bénéficiaires seront formées aux compétences essentielles en matière de création de mode écoresponsable, telles que l'upcycling, le dessin de patrons de couture, ou encore la broderie et le crochet de raphia. Une initiative contribuant à l'autonomisation de ces femmes et à travers laquelle elles se verront transmettre les compétences essentielles pour réussir dans l'industrie de la mode durable.

« Nous soutenons les entrepreneurs locaux et leur fournissons les outils et les opportunités nécessaires pour exporter les produits Made in Madagascar tout en renforçant les liens commerciaux et économiques entre les Etats-Unis et Madagascar », souligne alors l'ambassade des Etats-Unis, dont la démarche d'appui à des initiatives comme Métamorphose, a pour objectif d'encourager un écosystème entrepreneurial dynamique à Madagascar.