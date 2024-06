Afrique: Airtel Africa - Le DG sortant, Segun Ogunsanya, lauréat du Lifetime Achievement Award

Segun Ogunsanya, DG sortant d'Airtel Africa, rejoint le club des dirigeants d'entreprises les plus performants en Afrique. Il vient de recevoir le prix d'excellence pour l'ensemble de sa carrière dans le cadre des Africa Business Leadership Awards (ABLA 2024)

Cet événement annuel qui en est à sa 14éme édition, honore, rappelons-le, les pratiques d'entreprise exceptionnelles et les personnes qui se sont distinguées dans le monde des affaires et le secteur privé en Afrique

Parcours exceptionnel

Une distinction justifiée, en tout cas pour le DG sortant d'Airtel Africa qui fait preuve d'un parcours exceptionnel. Il a notamment contribué à l'avancement de la croissance et du développement socio-économique de l'Afrique avec sa carrière de 12 ans à Airtel Africa. Il a dirigé les opérations nigérianes de la société de télécommunications et d'argent mobile pendant neuf ans avant d'être nommé DG du groupe en 2021.

Grâce à sa connaissance approfondie du continent et à sa grande expérience de la distribution, il a permis à l'entreprise de maintenir une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires pendant de nombreux trimestres et de proposer de nouveaux produits innovants à ses clients dans toute l'Afrique. Segun Ogunsanya a plus de 35 ans d'expérience en gestion d'entreprise dans les secteurs de la banque, des biens de consommation et des télécommunications.

Avant de rejoindre Airtel Afrique en 2012, il a occupé des postes de direction dans les opérations de mise en bouteille de Coca-Cola au Ghana, au Nigéria et au Kenya (en tant que Directeur exécutif et DG). Il a également été Directeur exécutif de la Nigerian Bottling Company Ltd (propriété de Coca-Cola Hellenic) et Chef de groupe des opérations bancaires de détail à Ecobank Transnational Inc, couvrant 28 pays en Afrique. Il est ingénieur en électronique et expert-comptable.

Cérémonie spéciale

Segun Ogunsanya, s'est dit honoré d'être parmi les lauréat de l'ABLA. « Je suis très touché par cette reconnaissance aux côtés d'autres Africains distingués. Elle appartient vraiment à tous ceux qui ont fait le voyage avec moi à différents moments. Ma carrière a été axée sur la satisfaction des besoins des populations à travers le continent, plus récemment par l'amélioration de l'inclusion numérique et financière. Je reste déterminé à contribuer à faire de l'Afrique un endroit meilleur pour ses habitants, et j'espère que mon parcours inspirera la prochaine génération de chefs d'entreprise Africains », a-t-il déclaré.

« Nos lauréats illustrent l'esprit d'innovation, de résilience et d'excellence qui est le moteur de la croissance et du développement sur le continent », a pour sa part, déclaré le Dr Ken Giami, président de l'African Leadership Organisation et éditeur de l'African Leadership Magazine. Segun Ogunsanya prendra sa retraite d'Airtel Africa le 1er juillet 2024, et deviendra le premier président de la Fondation caritative d'Airtel Africa. Il recevra son prix pour l'ensemble de sa carrière lors d'une cérémonie spéciale organisée dans le cadre du 9e Sommet ALM Afrique, qui se tiendra du 17 au 18 juillet 2024 à la Chambre des Lords du Royaume Uni.

Le thème du sommet de cette année est « L'Afrique libérée : naviguer dans les perturbations, améliorer les opportunités ». Des décideurs politiques, des dirigeants du secteur privé, des dirigeants de la société civile, des leaders d'opinion et des parties prenantes de toute l'Afrique et du reste du monde sont attendus à cet événement.