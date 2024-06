Madagascar: Orange Madagascar - Renforcement de son engagement social et environnemental

Orange Madagascar s'est engagée depuis plusieurs années à réduire son empreinte environnementale et à promouvoir le bien-être social.

Aujourd'hui, elle franchit une nouvelle étape en mobilisant ses salariés dans des actions concrètes à travers le programme Engage for Change, à l'occasion de la Journée internationale de l'environnement. Plus de 200 collaborateurs auprès d'Orange Madagascar se sont portés volontaires pour sensibiliser plus de 1 000 enfants sur la lutte contre le réchauffement climatique.

Cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre du nouveau programme Orange Engage for Change, témoigne de l'engagement continu d'Orange Middle East and Africa (OMEA) et Orange Madagascar envers la responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Lancée récemment, la plateforme Orange Engage for Change vise à impacter positivement la société et l'environnement tout en renforçant la cohésion des équipes.

Cette initiative encourage chaque salarié à consacrer trois jours de travail par an à des projets à impact sociétal, démontrant ainsi un engagement collectif pour un impact durable.

Sensibilisation

Cette plateforme web offre un espace pour découvrir, partager et s'engager dans des projets sociétaux, non seulement pour les salariés du groupe Orange, mais aussi pour le grand public. En s'appuyant sur les programmes de la Fondation Orange et du réseau des Orange Digital Centers, Engage for Change offre un cadre structuré et des opportunités variées pour soutenir et développer des actions bénévoles avec les salariés engagés.

À Madagascar, les actions concrètes ne manquent pas. Des séances de sensibilisation sur la lutte contre le réchauffement climatique sont organisées dans plusieurs écoles publiques, impliquant 40 salariés bénévoles.

Ces actions se poursuivront jusqu'au 14 juin 2024, touchant ainsi plusieurs régions de Madagascar et sensibilisant un grand nombre d'enfants. Frédéric Debord, DG Orange Madagascar a noté que ces actions visent un impact durable dans des domaines variés tels que l'éducation, la santé, l'inclusion numérique et l'environnement.