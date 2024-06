Madagascar: Runs-Deuxième manche - Beau doublé et nouveau record pour Bryan Ratsivahiny

L'histoire de « Sempotra » n'est qu'un souvenir lointain qui l'a poussé à devenir un grand champion des runs. Pas plus tard que dimanche dernier, à l'occasion de la deuxième manche du championnat de Madagascar des runs sur 400m, le petit Bryan a réalisé un beau doublé à Arivonimamo.

Non seulement il est champion de la catégorie jeune, mais il a également été sacré champion de Super Run 2 au volant de sa 205 Tonnerre. Bryan a surpassé son propre record personnel de 13,47sec en réalisant un temps exceptionnel de 12,87 sec. Lors de son quatrième passage, il a même obtenu un temps joker de 12,90 sec. Son nom figure désormais dans le Top 8 des meilleurs chronos des runs à Madagascar.

Ce dimanche encore, Bryan a rivalisé avec des pilotes tels que Nouroudine à bord d'une 205 Turbo, Toussaint Mehy sur sa Golf GTI, Vazaha au volant de sa Subaru, et Jaytaxx Rasolojaona dans la fameuse voiture bleue. À seulement 16 ans, Bryan est désormais dans la cour des grands. Après cette victoire, il s'est souvenu de ses débuts modestes, parcourant la piste d'Arivonimamo en 16 ou 17 sec.

Deux ans plus tard, il réalise l'ampleur de son accomplissement et exprime sa gratitude envers la vie et tous ceux qui ont contribué à sa réussite. « Si on m'avait dit à mes débuts que deux ans plus tard tout cela aurait lieu ... j'aurais certainement eu du mal à le croire. Mais aujourd'hui, je le réalise bien et je ne peux être que reconnaissant envers la vie et tous ceux qui ont contribué à rendre cet humble accomplissement possible », peut-on lire dans sa publication.

Malgré les moqueries et les paroles sarcastiques, Bryan a transformé ces défis en force. Il s'est fixé pour objectif de conquérir le meilleur et de ne pas laisser les mots malveillants l'atteindre. Au contraire, ils l'encouragent à devenir encore meilleur dans ce sport. Andry Ratsivahiny ne cache pas sa fierté envers son fils. Nul doute que Bryan continuera à briller et à surpasser son père qui lui a transmis sa passion pour la course automobile.