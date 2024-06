Madagascar: Madagascourt Film Festival - Sept films en compétition nationale

La liste des films sélectionnés pour la 19e édition du Madagascourt Film Festival, qui se tiendra du 5 au 12 juillet à Antananarivo, a été dévoilée hier, avec sept films retenus pour la compétition nationale.

Le Madagascourt Film Festival revient pour sa 19e édition, qui se tiendra du 5 au 12 juillet à Antananarivo. Cette année, la compétition nationale met en lumière sept films locaux exceptionnels, promettant une expérience cinématographique riche et variée. Les cinéastes malgaches auront l'occasion de briller avec sept films sélectionnés dans la catégorie de la compétition nationale comme « Omby » de Kuro Mi, « Les sentiers du doute » de Gourio Laurino Raoelijaona, « Origins » d'Arimalala Antsa, « La cure » d'Olivia Andrianoromalala, « It starts Within » de Vatsisoa Ranaivoarimanana, « Engrenage » de Fanasina Randriamiharisoa et « Hidy » de Rova Andriatsileferintsoa.

« Je suis heureux d'être sélectionné et ému parce qu'il y aura une grande diffusion publique. Mon film est un documentaire environnemental et culturel. Je ne suis pas un cinéaste, mais mon objectif est de partager mon film pour sensibiliser. C'est ma grande fierté, peu importe le résultat. Mais il y a une certaine fierté à concourir avec des cinéastes talentueux », exprime Arimalala Antsa, dont le film « Origins » est en compétition.

« Origins » se déroule dans une réserve naturelle, au coeur d'un charmant village prospérant en harmonie avec son environnement. Ce cadre serein reflète la vie vibrante de Madagascar, des forêts tropicales luxuriantes aux marchés animés. Vohimana, au centre du film, n'est pas seulement un village mais une source, où la vie humaine et la biodiversité s'entremêlent. Quatre garçons de la capitale y sont allés pour capturer le son et l'histoire.

Envergure internationale

Le festival a atteint un stade avancé de son parcours. Sur les cent dix-sept films initialement présélectionnés, seuls trente-neuf ont été retenus dans six catégories différentes qui sont la compétition nationale, la compétition de fiction panafricaine, la compétition de documentaire panafricain, la compétition d'animation panafricaine, la session des séries d'animation en Afrique, et À chacun son cinéma session. La sélection 2024 comprend quarante-deux réalisateurs, dont quinze femmes et vingt-sept hommes, représentant vingt-six pays différents, parmi lesquels Madagascar, les Comores, le Mali, la Tunisie, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, et la France.

« La diversité des réalisateurs et des pays représentés souligne l'importance croissante du festival dans le paysage cinématographique international », souligne l'organisateur de la compétition. Le public peut participer directement au vote, offrant une dimension interactive à l'événement. Le jury de présélection est composé de personnalités éminentes telles que Felana Rajaonarivelo, Andry Ranarisoa, Mohamed Ghazala, Mamaye Idriss, Guiliana Fantonie, et Oswald Rajaonarison.