Congo-Brazzaville: MCDDI - Euloge Landry Kolélas appelle à l'union des militants et sympathisants

Le président national du Mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral (MCDDI) a invité, le 6 juin à l'ouverture de la session ordinaire du comité départemental de Brazzaville, les militants et sympathisants à l'union et à l'unité afin de préserver la vision du président fondateur, Bernard Bakana Kolélas, afin de construire une maison commune qui rassemble les filles et fils de cette formation politique créée le 3 août 1989.

« Le MCDDI n'est pas une conception des individus mais une vision inspirée pour la construction d'une maison où doivent se rassembler les Congolais de tout bord et sur toute l'étendue de la République du Congo », a indiqué le président national.

Euloge Landry Kolélas a rappelé aux militants et sympathisants les valeurs universelles qu'incarne le parti, à savoir la justice, la paix, la liberté, l'amitié, la sincérité, l'honnêteté, l'intégrité, la fraternité, le partage et la compassion.

La tenue de cette session ordinaire, conformément aux statuts et règlement du parti, se fixe comme objectif l'examen et l'adoption de plusieurs documents fondamentaux. Il s'agit, entre autres, du plan d'action annuel du comité, du budget annuel prévisionnel, de la réactualisation du répertoire des militants et sympathisants et des fiches relatives aux traçabilités de la gestion financière du parti.

Par ailleurs, pour matérialiser la vision politique du parti, Euloge Landry Kolélas a saisi l'occasion afin de mettre à la disposition du comité départemental trois documents devant permettre de cerner le poids de la responsabilité de chaque membre, dans la sauvegarde de l'idéologie authentique incarnée par le président fondateur. Il s'agit notamment des documents portant sur la vision du parti, la vie et le parcours politique de Bernard Bakana Kolélas et son message testamentaire.

Tout en lançant un vibrant appel à tous les militants et sympathisants qui se sont égarés à se ressaisir et revenir à la maison commune, il a invité à l'union et à tous les niveaux afin de faire taire les querelles, les divisions inutiles pour retrouver les bonnes assises du parti.

« Notre parti mérite une place de choix dans l'échiquier politique de notre pays comme par le passé. Je vous demande d'être solidaires dans le travail, ouverts envers les autres et tolérants. Ce sont là, en rappel, les valeurs cardinales que nous a léguées le président fondateur de notre parti », a précisé Euloge Landry Kolélas.

Car, a-t-il ajouté, unis et en rang serrés, les militants et sympathisants feront du MCDDI un grand parti où la démocratie et le développement vont s'intégrer au profit des générations futures. « Le MCDDI reste un et uni et chacun de nous doit être un "Bernard Bakana Kolélas" », a-t-il conclu, avant de déclarer ouverte la session ordinaire du comité départemental de Brazzaville dont les travaux dirigés par le président départemental, Ulric Martinien Régis Bocko, déboucheront sur une série des résolutions.