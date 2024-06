Madagascar: Exposition - Vingt tableaux des années 60 et 70 présentés à Isoraka

Depuis le 30 mai et jusqu'au 15 juin, la galerie d'art Chez Max et les Ferrailleurs à Isoraka se transforme en un véritable sanctuaire de l'art avec l'exposition et la vente des oeuvres du peintre français Raymond Tellier, décédé en 1985. Cette exposition offre un voyage à travers le temps avec vingt de ses oeuvres réalisées dans les années 1960 et 1970, lors de son passage à Madagascar.

Les tableaux exposés, principalement créés dans la capitale, incluent également des pièces uniques réalisées à Marrakech et Bangkok. «Ses oeuvres reflètent ses expériences et inspirations à travers le monde. Les tableaux exposés ont tous été réalisés dans les années 1960 et 1970 à Antananarivo, à l'exception d'un tableau réalisé à Marrakech et d'un autre à Bangkok, enrichis d'autres éléments supplémentaires», explique le responsable de la galerie.

Raymond Tellier était une figure éminente du monde de l'art, acclamée tant sur le plan national qu'international. Lauréat du prestigieux prix de Madagascar en 1959, il a déjà remporté la médaille d'or au Salon des Artistes Français, a été honoré neuf fois par l'Institut de France, et a obtenu le troisième prix de Rome. Il était également reconnu comme peintre officiel des gouvernements de l'Afrique francophone et a reçu la médaille d'or à l'exposition internationale de 1937. Ses récompenses incluent le prix du Maroc en 1952 et celui de Madagascar en 1959.

Raymond Tellier excellait particulièrement dans l'art du portrait. Son travail témoignait d'une maîtrise technique exceptionnelle et d'une capacité unique à capturer l'essence de ses sujets. Cette exposition à Isoraka est une occasion rare de découvrir ou redécouvrir le talent d'un artiste dont les oeuvres continuent de fasciner et d'inspirer, même après sa disparition.