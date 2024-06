Congo-Brazzaville: Arts de scène - Le conte à l'honneur dans la ville océane

La 24e édition du festival international du conte dénommé « Retour au mbongui » a été lancée le 5 juin, à la Voûte des artistes, près de la gare ferroviaire de Pointe-Noire, en présence des autorités, des artistes et du public.

Initié par la compagnie de conte Africa Graffitis que dirige le conteur Jorus Mabiala, également directeur du Centre des ressources du conte et des arts de l'oralité, le festival « Retour au mbongui » regroupe depuis plus de deux décennies, à Pointe-Noire, les conteurs, comédiens, danseurs, musiciens... Tous les artistes excellant dans les arts de scène avec pour leitmotiv vivifier la parole et redonner la place du conte dans la vie comme autrefois.

En remerciant l'engagement et l'apport de tous ceux qui ont permis la tenue de l'activité, Jorus Mabiala a plaidé pour sa pérennisation en souhaitant que lors des prochaines éditions, le festival bénéficie de plus d'attention, de soutien et de reconnaissance eu égard à son auréole qui ne se dément plus.

Invitée à l'événement, Virginie Mouanda, conteuse, auteure et éditrice de Wa'Wa Editions, n'a pas caché ses sentiments de joie d'être présente à Pointe-Noire en dépit de son emploi du temps chargé dans l'Hexagone où elle évolue. « Le Congo est un pays de culture. Nous devons perpétuer cette fibre culturelle et le conte en est un des moyens de le faire », a-t-elle dit.

Pour Roger Ikouba, artiste-peintre exposant à la Voûte des artistes, « le Congo est un pays culturel et ce genre d'événements mérite d'être soutenu pour valoriser notre art et notre culture ».

En ouvrant le festival au nom de la directrice départementale des Arts et Lettres de Pointe-Noire empêchée, Herman Bergerac Mapaha Boukoumou, directeur départemental de la Jeunesse, a loué le dévouement de Jorus Mabiala à mettre l'art en valeur à travers le conte. Ce qui va permettre à la jeunesse, pendant la durée du festival, de s'exprimer en cette année dédiée à elle.

Le conteur Ongali Lembili et la conteuse Gisèle Tchicaya ont agrémenté la cérémonie en disant tour à tour un conte, tout comme les percussionnistes du Centre des ressources du conte et des arts de l'oralité qui ont égayé le public par les sons et chants.

Après le lancement, le festival s'est poursuivi en soirée à l'espace culturel O'Bosso Arts management de Tié-Tié, avec les spectacles de contes de Virigine Mouanda, Gisèle Tchicaya et Ongali Lembili...

Jusqu'au 15 juin, "Retour au mbongui" va tenir Pointe-Noire en haleine avec des spectacles et animations diverses, des ateliers de conte, de théâtre, des conférences, des balades de contes...