Madagascar: Basketball - N1A Hommes - Le Cospn dompte le Basketball Club Boeny

Imbattable. Depuis le début du championnat de Madagascar de basketball N1A de la zone Est qui se joue actuellement au Gymnase Soavita de Toamasina, le Club omnisport de la police nationale (Cospn) d'Analamanga survole la concurrence. Les policiers ont empoché leur quatrième victoire en s'imposant sur le score de 67-55 devant les joueurs de BCB Boeny, au match comptant pour la quatrième journée.

Le début de la rencontre a tourné à l'avantage des basketteurs de Boeny qui ont réussi à semer le doute, en menant devant les policiers sur le score de 13-8, fin du premier quart-temps. Agressifs et sans complexes, les joueurs de Boeny ont continué leur marche en avant en menant sur le score de 17-11 à six minutes de la pause. Petit à petit, les policiers ont retrouvé leur adresse et ont mené 28-20 à 2 minutes de la pause. L'écart s'est agrandi et les deux équipes se sont quittées sur le score de 35-25 en faveur de la Police nationale à la pause. Les troisième et quatrième quart-temps ont été une démonstration de force des joueurs de la Police nationale qui se sont imposés sur le score de 67-55.

« BCB Boeny a dominé le premier quart-temps et la moitié du deuxième. Cela s'explique par notre recherche de stabilité au sein de l'équipe, d'autant plus que certains de nos joueurs n'ont pas pu jouer. Nous avons encore un match à disputer contre l'AS Fanalamanga avant de commencer les phases finales samedi et dimanche », confie Ndranto Rakotonanahary, coach de Cospn.

Anilha Anthony, un avocat passionné de sport et président de BCB Boeny, a expliqué la raison de la défaite de son équipe : « La moyenne d'âge de mes joueurs tourne autour de 22 ans. Avec quatre matchs disputés, nous avons enregistré deux victoires et encaissé deux défaites. Le match de vendredi est un derby contre SBBC, et notre objectif est de gagner pour accéder à l'Élite 8 ».

Résultats

. Dames : Fandrefiala 69-34 USJFM . Hommes : Cospn 67-55 BCB Boeny, Cosfa 90-58 AS Fanalamanga, Ascut 87-58 SBBC