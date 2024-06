Madagascar: Antsiranana - Retour en force du délestage

Le calvaire des habitants d'Antsiranana perdure. Les coupures d'électricité ont repris de plus belle dans la ville, occasionnant d'importants désagréments.

Depuis le 25 mars dernier, les habitants de la ville endurent des coupures intempestives de courant. Ils expriment leurs mécontentements face aux séries de délestages imposées par la société Jirama. Que ce soit de jour ou de nuit, les coupures d'électricité sont fréquentes et prolongées, pouvant durer entre quatre, six, voire huit heures et même une journée entière dans certains quartiers.

Selon les explications fournies par les techniciens de la Jirama et ceux de l'Enelec, la société productrice d'électricité à Antsiranana, les sévères délestages qui affectent actuellement tous les quartiers de la capitale du Nord sont dus à la panne d'un important groupe électrogène. Ils ont également mentionné que les pièces de rechange, commandées depuis le mois de mars, n'ont pas encore été livrées.

Dans tous les cas, il est clair que les délestages d'électricité de plus en plus fréquents et prolongés suscitent la colère des consommateurs, qui redoutent l'impact sur leurs activités. Des perturbations continuelles sont constatées dans le secteur de la distribution de l'électricité dans la ville, avec des coupures interminables qui semblent ne suivre aucun plan établi. Face à cette situation préoccupante, la population se sent désemparée et ne sait plus vers qui se tourner.

Baisse des recettes

«Nous ne pouvons plus supporter cette situation où l'électricité est disponible de façon aléatoire», s'exclament des groupes de résidents du quartier Tanambao-5. Certains n'excluent pas l'idée d'organiser une manifestation de contestation populaire si ces perturbations persistent.

En plus des administrations, les cybercafés sont parmi les secteurs les plus durement touchés par les délestages, avec une baisse significative des recettes due à l'absence d'électricité.

Les délestages, qu'ils soient planifiés ou soudains, sont devenus monnaie courante, et la société Jirama semble épuiser toutes les excuses possibles pour justifier ses défauts de distribution. Qu'il s'agisse d'une panne de groupe ou de transformateur, d'un poteau électrique endommagé par un accident de la route, ou même de la présence d'oiseaux sur les fils électriques empêchant le courant de passer, aucune explication ne semble trop absurde.

Pour les communautés locales, cette situation est devenue insoutenable car les coupures fréquentes d'électricité favorisent un sentiment d'insécurité devenu malheureusement trop courant ces derniers temps. «Il ne se passe pas une nuit sans qu'une maison ne soit attaquée», déplorent-elles. Certains avouent ne plus dormir la nuit, craignant d'être les prochaines cibles. L'absence de charge dans les téléphones portables rend même difficile l'alerte des voisins ou des forces de l'ordre. Dans l'obscurité, les ruelles deviennent des zones à haut risque, rendant les retours tardifs chez soi extrêmement périlleux.

Et outre le problème d'insécurité, les désagréments causés par le délestage atteignent également un niveau économique, notamment pour les propriétaires de magasin utilisant différents types d'appareils électroménagers. Les salons de coiffure sont nombreux et des pertes sont enregistrées tous les jours puisqu'en effet, les coupures frappent à tout moment de la journée. Sans parler des préjudices inestimables pour toute la population.

Dans un contexte de croissance démographique, de modernisation des économies, de besoins croissants en matière de développement technologique, l'offre d'énergie électrique n'a pas suivi la demande.