Madagascar: Téléphérique - Avis partagés sur le Transport par câbles

Depuis le lancement du chantier du téléphérique l'année dernière, les opinions de la population sur ce projet sont variées.

Les opinions divergent. Le débat sur le transport par câbles se poursuit depuis le lancement du projet, incluant la première phase d'essai technique des cabines et la deuxième phase d'essai qui a débuté hier. Chacun a exprimé ses tendances sur la question du téléphérique. Certains sont opposés au projet, tandis que d'autres approuvent la mise en place de cette mobilité urbaine.

Très impatiente d'utiliser ce moyen de transport, Anita Razafimandimby a affirmé hier que le transport par câbles présente de nombreux avantages. Elle a souligné que cette mobilité urbaine permettra de réduire les embouteillages qui causent souvent des retards au travail et à l'école.

« Par conséquent, je ne serai plus en retard pour me rendre au boulot. Car mon trajet ne prendra plus que quelques minutes seulement », enchaîne-t-elle. Une autre personne très excitée à l'idée d'utiliser ce nouveau moyen de transport, Cathia Randrianarisoa, avoue : « J'ai tellement hâte de monter à bord de ces cabines téléphériques. J'aimerais bien connaître les sensations une fois là-haut. Et c'est seulement à ce moment-là que je verrai si je vais continuer à le prendre ou pas ». Des groupes de jeunes ont déjà prévu de faire une sortie entre amis, une fois que les cabines seront accessibles à tous. « Mais ce sera juste une promenade de dimanche et non tous les jours », ont-ils lancé tout en souriant.

Soucis

Tout le monde ne partage pas les mêmes avis. Certaines personnes pensent que le prix des tickets est exorbitant. « Déjà avec les frais de bus qui coûtent 600 ariary, parfois il m'est difficile d'en trouver. Et là à dépenser 4 000 ou 3 000 ariary, ce prix n'est pas à ma portée », a souligné Andry Nantenaina. « Je ne pense pas que cela va vraiment diminuer les embouteillages dans la capitale, car le prix est exorbitant et, du coup, ils n'auront pas beaucoup de clients », a-t-il continué.

De nombreux soucis empêchent les gens de monter à bord des cabines téléphériques. « Personnellement, j'ai peur car si cet engin rencontre des pannes techniques, je serais coincée là-haut », nous confie Marie-Thérèse. « Je me demande bien si l'alimentation en électricité qui fait défaut aux besoins quotidiens de la population va être suffisante. Je ne pense pas que la mise en place de ce transport soit vraiment une priorité. Pourquoi ne pas aménager les routes pour réduire les embouteillages et fournir le maximum d'énergie pour éviter le délestage », s'exclame une autre personne.