Madagascar: Taekwondo - FMTKD - Nicolas Ragonz nommé président de la commission des arbitres

L'homme qu'il faut à la bonne place. L'expatrié de Nantes, en France, Nicolas de Gonzague Randriamiandrisoa, a été nommé président de la commission des arbitres par la nouvelle équipe de la Fédération Malgache de Taekwondo.

Il a officiellement pris ses fonctions depuis le 29 avril, jour où la fédération lui a délivré son attestation de fonction. Nicolas Ragonz est titulaire de diplômes d'arbitre international de 2e classe et d'entraîneur en kyorugi et poomsae.

« Je vais former au moins deux arbitres internationaux avant la fin du mandat... Nous commencerons par des formations à distance et nous projetons prochainement de faire venir un expert à Madagascar », lance comme défi Nicolas de Gonzague Randriamiandrisoa. « Nous allons mettre en place un centre de formation pour les jeunes arbitres, recruter et former de nouveaux arbitres, assurer et maintenir les compétences, suivre les évolutions des usages et des pratiques spécifiques, et développer des partenariats et le réseau », souligne Nicolas Ragonz, multiple champion national et de France. Il compte douze ans d'expérience en tant qu'entraîneur international.

En tant qu'arbitre, Ragonz a participé à trois éditions des Jeux africains, notamment à Maputo au Mozambique en 2011, à Brazzaville au Congo en 2015 et à Accra au Ghana en 2024. Il a également officié aux championnats d'Afrique en 2012 à Madagascar, en 2014 en Tunisie, ainsi qu'à deux compétitions de qualification aux Jeux Olympiques en Russie en 2015 et en Algérie en 2023. Il a été désigné pour les Jeux des îles et a participé à plusieurs Open de poomsae, aux championnats du monde en Corée du Sud en 2022, aux championnats d'Europe en Turquie en 2018 et à plusieurs Opens d'Europe.