Angola: Une femme de 42 ans arrêtée pour trafic de cocaïne à Lubango

Lubango (Angola) — Un citoyenne de 42 ans a été arrêtée lundi après-midi, au centre de la ville de Lubango, avec 28 portions de cocaïne destinées à la vente.

C'est ce qu'a informé ce mercredi, à l'Angop, le porte-parole du Département des Infractions Pénales (DIIP, sigle en portugais), l'inspecteur principal José Nongava, affirmant que l'arrestation de l'impliqué était le résultat d'un travail minutieux d'intelligence de la brigade antidrogue dans le quartier Comandante Cowboy.

Selon la source, la suspecte est une récidiviste, bien qu'elle ait été emprisonnée pendant plus d'un an pour les mêmes raisons.

Selon le policier, qui a cité les déclarations de la suspecte, chaque portion de cocaïne était vendue dans le centre-ville, pour une valeur de 15 mille kwanzas.

Il a noté que des procédures d'enquête sont en cours pour déterminer spécifiquement le véritable fournisseur et ensuite l'arrêter.

L'impliquée sera présentée au ministère public pour les démarches judiciaires nécessaires.

Le trafic de drogue, en particulier de cocaïne, à Lubango n'est plus un phénomène rare, des rapports font état de vente et de consommation dans les discothèques et dans les soirées dansantes, notamment et, selon la police, ce produit provient de Namibie, Luanda, Benguea et Namibe.

Ce n'est pas la première arrestation, puisqu'en janvier il y en avait eu une autre au cours de laquelle un citoyen a été trouvé avec 33 portions, également destinées au marché. Lage, Minhota, Tchioco et Senhora do Monte sont les quartiers où la consommation de ces drogues est la plus enregistrée.