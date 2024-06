Maroc: Safi - Des élèves à Cap Beddouza à la découverte de l'écosystème marin

Cap Beddouza (Safi) — Une trentaine d'élèves relevant de différents établissements scolaires ont bénéficié, mercredi, d'une visite pédagogique au Phare du Cap Beddouza situé à une trentaine de kilomètres de la ville de Safi et ce, à l'occasion de la célébration de la Journée Mondiale des Océans.

Initiée par le ministère de l'Equipement et de l'Eau en partenariat avec la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement, cette activité a permis aux élèves de mieux connaitre le rôle joué par les phares dans la navigation maritime et dans l'orientation des bateaux à l'entrée des ports ou dans les zones de navigation dangereuses.

Cette visite a également été l'occasion de sensibiliser les élèves sur l'importance de la préservation du littoral et de l'océan contre la pollution, et de prendre connaissance du patrimoine portuaire et maritime national en général et du littoral marin de la région Marrakech-Safi en particulier et qui compte trois ports à savoir : le port d'Essaouira, le port de Safi et le port de Safi Atlantique.

De même, ils ont suivi des explications détaillées sur les protocoles de sécurité liés à la plongée en scaphandre ainsi que le fonctionnement et la composition de la combinaison de plongée.

Cette visite a aussi permis aux élèves d'avoir une idée sur les découvertes archéologiques réalisées au niveau national par l'Association Marocaine de la Recherche et la Protection du Patrimoine Maritime.

"Ces découvertes témoignent de la richesse du patrimoine subaquatique au Maroc", explique dans une déclaration à la MAP, Said Ait Baaziz, président de l'Association Marocaine pour la Recherche et la Protection Archéologique Sous-marine.

Cette journée a été l'occasion de faire connaître aux élevées les découvertes réalisées par l'Association et qui jouissent d'une grande valeur scientifique notamment, la découverte d'une épave d'un navire militaire au large de Safi vieux de plus de 600 ans, la découverte du bateau à vapeur « Baynyassa SS » au sud d'Agadir, ainsi que des ossements humains fossilisés de Ain El Moucha dans la zone de Cap Beddouza.

Pour sa part Meriem El Alaoui, chef de service à la Direction régionale de l'Equipement et de l'Eau de Marrakech-Safi, a relevé que cette journée vise à sensibiliser sur l'importance des Océans dans le maintien de l'équilibre de la Terre et par là sur l'impératif de protéger ces espaces marins contre les différents défis auxquels font face notamment, ceux inhérents au dérèglement climatique, à la pollution et à la surpêche.

A l'occasion de la Journée Mondiale des Océans, le ministère de l'Equipement et de l'Eau, en partenariat avec la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement ont organisé des campagnes de sensibilisation au niveau national pour sensibiliser les élèves sur l'importance de la valorisation et de la protection patrimoine maritime et subaquatique.

Revenant sur le phare du Cap de Beddouza, elle a noté qu'au-delà de sa fonction comme repère d'orientation des navires, "le phare, fondé en 1916, constitue un monument historique d'une grande valeur patrimoniale".

De leur côté, les élèves ayant bénéficié de cette visite ont fait part de leur immense joie quant à leur participation à cette activité, notant qu'ils ont pu découvrir différents phares que compte le Royaume et assimiler le rôle des océans et par conséquent l'impératif majeur de leur préservation.