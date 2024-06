Maroc: 28ème session de l'AIDSMO - M. Mezzour plaide pour un renforcement de l'intégration industrielle arabe

Rabat — Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a plaidé, jeudi à Rabat lors de la 28e session de l'Assemblée générale (AG) de l'Organisation arabe du développement industriel, de normalisation et des mines (AIDSMO), en faveur d'un renforcement de la coopération et de l'intégration industrielle entre les pays arabes.

S'exprimant à l'ouverture des travaux de cette AG, le ministre a appelé à consolider le rôle de l'AIDSMO en tant qu'acteur clé dans les débats actuels sur la modernisation des politiques industrielles arabes, soulignant la nécessité de renforcer la souveraineté industrielle des pays arabes et de programmer des projets futurs pour suivre le rythme de l'industrie mondiale.

Le conseil ministériel de l'AIDSMO constitue une plateforme de dialogue, d'échange et d'évaluation des performances de l'Organisation, a-t-il affirmé, notant la nécessité de promouvoir des industries basées sur la créativité, l'innovation et les technologies modernes pour renforcer la compétitivité du secteur industriel arabe.

De son côté, le directeur général de l'AIDSMO, Adel Saker, a indiqué que l'organisation de cette AG permet de renforcer la coopération et la coordination entre les pays arabes dans le secteur minier, contribuant ainsi à promouvoir l'investissement et le développement durable dans ce secteur vital.

%

Les travaux de l'AG incluent le projet d'un programme d'action et le budget de l'organisation pour la période 2025-2026, a-t-il précisé. Il a, en outre, noté que l'AIDSMO oeuvre pour l'adoption des technologies modernes et la transformation numérique, y compris l'intelligence artificielle, dans le but de renforcer l'innovation et d'atteindre un développement industriel durable.

Le ministre palestinien du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des investissements, Arafat Hussein Suleiman Asfour Abusnina, également président de la 28e session de l'AG de l'AIDSMO, a, quant à lui, salué le travail de l'Organisation pour la mise en oeuvre efficace des activités et des programmes techniques dans les domaines de l'industrie et des mines.

Pour sa part, le président de la précédente session de l'AG et ministre du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des investissements du Sultanat d'Oman, Qais bin Mohammed Al Yousef, a affirmé l'engagement de son pays à soutenir le travail arabe commun et à créer un climat favorable à l'investissement et en respectant les accords internationaux.

"L'AIDSMO a accompli plusieurs projets significatifs, dont la création d'une plateforme en ligne pour les produits industriels et miniers arabes, avec pour objectif de mettre en oeuvre d'autres projets ambitieux", a-t-il ajouté dans une allocution lue en son nom par Saleh bin Saeed Musan, représentant du ministère omanien du Commerce.

Organisée en collaboration avec le ministère de l'Industrie et du Commerce, cette session a réuni plusieurs hauts responsables des pays arabes et du Secrétariat général de la Ligue arabe, ainsi que de nombreuses organisations régionales et internationales. Elle a été marquée par la cérémonie de passation de la présidence de l'AG, du Sultanat d'Oman à l'État de Palestine.

La réunion a également été l'occasion pour l'AIDSMO de signer plusieurs accords avec le ministère de l'Industrie et du Commerce, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, ainsi qu'avec diverses organisations régionales et internationales. En outre, l'AIDSMO a procédé au lancement de la stratégie arabe pour la normalisation et la qualité 2024-2028.