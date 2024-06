Angola: L'usine d'engrais de Soyo produira plus d'un million de tonnes d'urée par an

Soyo (Angola) — Un million 300 mille tonnes d'engrais azotés (urée) seront produites annuellement, à partir du deuxième trimestre de 2027, dans l'usine d'engrais en construction dans la municipalité de Soyo, province de Zaire, rendant le pays autosuffisant dans ce domaine.

On rapporte que le pays importe chaque année environ 300 mille tonnes d'engrais (urée) pour satisfaire les besoins internes, et la future usine de Soyo générera un excédent qui pourra être utilisé pour l'exportation.

Le projet d'engrais de Soyo, initié par le Consortium appelé AMUFERT, est mis en oeuvre dans la zone de Kintambi, dans la périphérie de la ville, sur une superficie brute de 152 hectares, dont 45 sont destinés à l'implantation de l'unité fabrique.

Des travaux de déforestation et de compactage des sols sont en cours sur le site, qui seront suivis par la création de l'usine qui, dans une première phase, générera 4 700 emplois directs et indirects, et 1 200 autres emplois pendant son opérationnalisation.

A cet effet, une délégation composée de représentants des banques créancières, d'investisseurs privés nationaux et étrangers et de techniciens liés au projet a vérifié, mardi, le calendrier d'exécution du projet.

En compagnie du gouverneur de Zaire, Adriano Mendes de Carvalho, les visiteurs ont reçu des explications détaillées sur le déroulement des travaux, y compris les infrastructures accessoires.

Le directeur du projet, Adriano Lams, qui a présenté les actions déjà réalisées et à exécuter, a expliqué que trois mille 500 familles qui se trouvaient dans la zone ont été déplacées, réinstallées et indemnisées.

Il a également parlé du nettoyage effectué sur le terrain par l'Institut National de Déminage (INAD), sans toutefois avoir trouvé aucun type d'engin explosif non explosé, ainsi que des travaux de topographie, d'études géotechniques et autres.

Il a souligné l'approvisionnement annuel de 25 millions de MMBTU/NG/an de gaz naturel à la future usine, étant la principale source de production d'urée, ainsi que la construction d'un tapis roulant d'environ huit kilomètres qui reliera l'usine au Port commercial de Soyo, pour l'acheminement automatique des marchandises (engrais) vers les navires.

Il a assuré que l'usine entrera en pleine opération au deuxième trimestre 2027, avec ses infrastructures accessoires, comme l'électricité, l'eau et le gaz, ainsi que le soutien logistique, ce dernier devant être implanté dans le port commercial de Soyo.

Les engrais azotés (urée) sont dérivés de l'ammoniac, obtenu lors de la transformation chimique du gaz naturel.

L'urée est l'engrais le plus consommé au monde, sa composition étant de 46 % d'azote sous forme d'amides (composés organiques), considéré comme excellent pour fertiliser diverses cultures.

Cet engrais, responsable du maintien de la croissance et du développement sains des racines, des tiges et des feuilles, est considéré comme idéal pour la production de maïs, de haricots, de blé, de canne à sucre, de café et de légumes.

Le gouverneur valorise la création d'emplois

Le gouverneur de Zaire, Adriano Mendes de Carvalho, dans des déclarations à la presse, a souligné le fait que cette unité manufacturière devrait créer des milliers d'emplois, défendant le recrutement de main d'oeuvre locale.

Il a souligné la nécessité de soutenir les communautés locales, dans le cadre de la politique de responsabilité sociale du Consortium pour la future usine, en mettant l'accent sur la promotion des activités sportives, notamment le football.

Il s'est dit croyant au progrès social de la province, à en juger par le volume de projets structurants en cours à Soyo et dans les autres districts de Zaire.