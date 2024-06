Angola: La consolidation des réformes marque l'ouverture du Conseil consultatif du Mintrans

Lobito — Le quinzième Conseil Consultatif du Ministère des Transports s'ouvre jeudi, à Lobito, province de Benguela, avec un panel sur la consolidation des réformes et l'amélioration de l'efficacité des organes.

Selon le programme de travail de la réunion, auquel l'ANGOP a eu accès, les conclusions et recommandations des Conseils techniques des sous-secteurs de l'aviation civile, maritime et portuaire et du transport terrestre seront analysées dans un premier temps.

Le document indique que les participants débattront de thèmes tels que "La consolidation des réformes et leur impact sur la performance du secteur des transports", "L'accélération de la performance des organes de régulation" et "Le leadership et les bonnes pratiques dans la gestion des organisations".

Il est également prévu de discuter des projets structurants dans le secteur des transports, du corridor de Lobito comme levier de l'économie régionale et de l'activation de l'aéroport international Dr António Agostinho Neto.

"L'impact des partenariats public-privé sur le développement et la modernisation des infrastructures", "L'importance des infrastructures logistiques dans la croissance de l'économie" et "La certification de l'aéroport international de Catumbela" sont d'autres sujets qui seront abordés lors de la réunion.

Le 15ème Conseil Consultatif du ministère des Transports aura lieu les 6 et 7 juin, dans la ville portuaire ferroviaire de Lobito, sous le thème : Consolider les réformes dans le secteur et développer l'Angola en un centre régional de transport et de logistique.