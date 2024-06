Afrique: Le pays présente son potentiel économique au sommet Corée-Afrique

Luanda — Le ministre d'Etat pour la coordination économique, José de Lima Massano, a présenté à Séoul (Corée du Sud), le potentiel du pays et les mesures mises en oeuvre par le Gouvernement angolais pour diversifier l'économie nationale.

Le responsable a fait ce discours au nom du Président de la République, João Lourenço, lors du Sommet Corée-Afrique 2024, qui s'est tenu les 4 et 5 de ce mois dans la capitale sud-coréenne, lit-on dans un communiqué de l'ambassade angolaise dans ce pays asiatique.

"Dans nos efforts pour diversifier l'économie, nous nous concentrons sur des secteurs spécifiques et ici je voudrais mentionner le Plan national pour la promotion de la production céréalière (Planagrão), dans le cadre duquel des milliers d'hectares de terres sont réservés à la plantation de riz, de maïs, de blé, de soja et d'autres céréales, avec la participation d'investisseurs privés, répondant aux besoins de la sécurité alimentaire et de la capacité d'exportation alimentaire durable ", a-t-il déclaré.

Dans le chapitre de l'énergie, le ministre d'Etat a expliqué les avantages comparatifs que l'Angola a dans la production d'énergie renouvelable, notamment solaire et hydroélectrique, avec une capacité qui dépassera bientôt la demande locale et permettra l'exportation, créant de nouvelles opportunités d'investissement, grâce aux ressources naturelles du pays et à sa situation géographique.

José de Lima Massano a évoqué les vastes zones sous-explorées du pays, dont on estime qu'elles contiennent des réserves considérables de minerais essentiels, notamment de cuivre, de cobalt, de manganèse et de lithium.

Il a souligné que cette situation a contraint les autorités angolaises à adopter une stratégie visant à accroître l'attrait du secteur pour les investisseurs en promouvant la transparence, ce qui a abouti à l'adhésion de l'Angola à l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives en 2022.

D'autre part, il a parle des "bonnes relations d'amitié entre l'Angola et la Corée", renforcées par la signature, il y a 30 ans, du premier accord général de coopération économique, technique et scientifique, qui a rendu possibles les relations commerciales entre les deux pays, en mettant l'accent sur la construction de pétroliers, de méthaniers, de navires de forage et de plateformes maritimes pour l'industrie pétrolière angolaise.