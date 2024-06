Afrique Australe: Les ministres de la SADC discutent de la mise en oeuvre des programmes de promotion de l'égalité des sexes

Luanda — Les ministres de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC) chargés des questions de genre et de la promotion de la femme se sont réunis vendredi, à Luanda, pour discuter de l'état d'avancement de la mise en oeuvre des programmes sur le genre et l'autonomisation économique de la femme.

Selon un communiqué transmis à l'ANGOP, la réunion, qui se déroule virtuellement, abordera également des questions liées à la mise en oeuvre du Protocole de la SADC sur le genre et le développement, la paix et l'agenda de la sécurité, les femmes en politique et dans les postes de prise de décision et les progrès dans les efforts pour lutter contre la violence basée sur le genre (VBG).

La réunion sera présidée par la ministre de l'action sociale, de la famille et de la promotion de la femme et présidente du Conseil des ministres de la SADC chargé du genre et des affaires féminines, Ana Paula do Sacramento Neto.