Angola: La ville de Lobito accueille le 15ème Conseil consultatif du ministère des Transports

Lobito — Le ministère des Transports tient son quinzième Conseil consultatif les 6 et 7 juin, dans la ville de Lobito, province de Benguela, sous le thème : « Consolider les réformes du secteur et développer l'Angola en un centre régional de transport et de logistique ».

Selon un document auquel l'ANGOP a eu accès, l'événement abordera des questions telles que La structuration des projets dans le secteur des transports et l'importance des infrastructures logistiques dans la croissance économique.

La planification urbaine dans le contexte de la mobilité et du transport et l'intermodalité urbaine et ses avantages pour la mobilité urbaine seront également analysés par les participants.

La ville de Lobito possède deux infrastructures importantes du corridor de Lobito, qui s'étend bien au-delà des frontières nationales et qui a un impact structurant sur l'ensemble de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

L'une d'entre elles est le Chemin de fer de Benguela (CFB), qui traverse les provinces de Benguela, Huambo, Bié et Moxico jusqu'aux frontières de la République démocratique du Congo et de la Zambie.