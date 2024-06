Ile Maurice: Kavy Ramano se défend en accusant son bureau de notaire

Après l'appartement à Dubaï, le ministre de l'Environnement est à nouveau pointé du doigt. Cette fois-ci, il s'agit de possibles conflits d'intérêts. Kavydass Ramano, qui est aussi notaire, a signé un certificat notarial pour un projet soumis au ministère de l'Environnement et qu'il devra approuver...

La députée du Mouvement militant mauricien (MMM), Joanna Bérenger, vient de découvrir ce potentiel cas de multiples conflits d'intérêts concernant Kavy Ramano en surveillant les demandes de certificat d'Environmental Impact Assessment (EIA) sur le site de l'Economic Development Board. Dans un post sur sa page Facebook, Joanna Bérenger montre un certificat de notaire émis au promoteur immobilier Square Deal Multi-purpose Cooperative Society par l'étude notariale de Kavy Ramano et signé «for» Kavy Ramano. On savait que son étude fonctionnait normalement, mais sans sa signature puisqu'il n'a pas le droit d'être notaire et ministre en même temps. Mais là, c'est en son nom de notaire que le certificat notarial a été signé. Un conflit d'intérêtspotentiel ? Non, deux conflits et même trois.

Car le certificat notarial a été émis le 29 avril 2024 par l'étude de Kavy Ramano, notaire, à Square Deal dans le contexte de la demande de cette entreprise pour l'obtention d'un certificat EIA pour un projet de morcellement qui sera émis par Kavy Ramano, ministre de l'Environnement. C'est tout ? Non. Pour Joanna Bérenger, l'émission d'un certificat notarié de propriété servira probablement à «aider» Square Deal à obtenir son certificat EIA. «De plus, se demande-t-elle, est-ce que ce sera l'étude de Kavy Ramano qui s'occupera de la vente des terrains de ce morcellement après que le promoteur obtiendra son permis EIA ?»

%

Joanna Bérenger s'interroge aussi : «Combien de fois cette pratique a-t-elle eu lieu ? On comprend maintenant pourquoi des permis EIA sont distribués comme de petits pâtés !» Pour elle, le ministre Ramano accordera volontiers des certificats EIA si en retour Me Ramano reçoit du business notarial. «Le ministre est-il plus intéressé à protéger l'environnement ou à faire des développements immobiliers ?»

L'histoire ne s'arrête pas là. Après quelques recherches, la députée du MMM confirme que le certificat notarial émis par Ramano n'est pas valide car le nom du ministre ne peut pas apparaître comme notaire sur un document.

Dans un communiqué de presse posté sur Facebook, mardi, Kavydass Ramano, ministre, semble confirmer qu'il n'a pas le droit de signer un document notarial, tout en rejetant le blâme sur les employés du bureau de Kavy Ramano, notaire. Il affirme que suite à sa nomination en tant que ministre, en 2019, l'Association des notaires a été informée que conformément la loi, il n'exerce plus. Et que personne n'est autorisé à émettre des documents en son nom depuis cette date (voir le communiqué et le certificat du 29 avril) Joanna Bérenger se demande s'il y aura une enquête.

Si Kavydass Ramano a promptement émis un communiqué après le post de Joanna Bérenger, il ne l'a pas fait après que l'Organized Crime and Corruption Reporting Project a révélé qu'il possède un luxueux appartement valant plus de Rs 11,5 millions à Dubaï.

Pour rappel, c'est aussi Joanna Bérenger qui avait signalé que l'ancien ministre de la Santé, Anwar Husnoo, et son épouse avaient fait une demande d'EIA pour une clinique à Sodnac. Elle avait découvert que Husnoo aurait utilisé son poste actuel de ministre des Collectivités locales pour s'auto-octroyer une Outline Planning Permission pour son projet de clinique. Un beau mélange de genres!