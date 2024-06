Ile Maurice: Des artistes mauriciens brillent à La Réunion

Alors qu'à Maurice, organiser un concert ne s'avère pas tâche facile, cela n'empêche pas des artistes locaux de briller à l'île soeur. Du 4 au 6 juin, Saint-Pierre, à La Réunion vibre au rythme de la 13e édition du Marché des Musiques de l'océan Indien (IOMMA). Cet événement met en lumière des artistes talentueux des îles de l'océan Indien et au-delà, sélectionnés par un jury international et le comité de programmation du festival de musique Sakifo.

Depuis sa création en 2011, l'IOMMA joue un rôle crucial dans la promotion des scènes musicales réunionnaise et de l'océan Indien. Il offre une plateforme unique permettant aux musiciens et aux professionnels de l'industrie de se rencontrer, d'échanger des connaissances et de tisser des réseaux professionnels. En offrant cette vitrine, l'IOMMA a permis à plus de 200 artistes de se faire connaître sur la scène internationale, leur ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de croissance et de succès.

Le mercredi 5 juin, Ras Nininn a su captiver le public de La Réunion avec une performance exceptionnelle au IOMMA 2024. Cette année, IOMMA a renforcé son offre en créant un espace professionnel dédié. Outre les interactions individuelles, des ateliers participatifs et des conférences, cet espace a permis aux collaborateurs potentiels de se réunir pendant trois jours supplémentaires afin de concrétiser leurs projets. Cette initiative vise à favoriser davantage les collaborations et les opportunités pour les artistes et les professionnels présents.

La programmation de cette année était d'une diversité musicale exceptionnelle avec des artistes venus de toute la région dont Stogie T (Afrique du Sud), Kasiva Mutua (Kenya), Maya Kamaty (Réunion), Lindigo (Afrique du Sud), Assa Matusse (Mozambique), Muthoni Drummer Queen (Kenya), Lovana (Madagascar), Nomfusi (Afrique du Sud), Claudio Rabe (Réunion), Wamoto Music (Tanzanie), Black Jesus Experience (Australie), Étinsel Maloya (Réunion), Blakaz Komor (Réunion/Comores) et The Joy (Afrique du Sud). Ce soir, les artistes mauriciens sur la scène du IOMMA sont Ayozaad composé de Jason Heerah, Manu Desroches, Emlyn, Ophelie Sauteur orchestré par Ribongia. Le samedi 8 juin ces artistes se produiront au festival Sakifo et Avneesh sera de la partie dans la section VIP de Sakifo.

Une chose est sûre, les artistes mauriciens ne demandent qu'à chanter et, pour cela, ils ont besoin de scènes. Redonner leur chance aux talents de briller sur les scènes locales est une nécessité indiscutable.