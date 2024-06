Ile Maurice: Kriti Taukoordass réclame Rs 25 m à l'ex-ministre Sudhir Sesungkur

Kriti Taukoordass, expert-comptable, partenaire d'affaires de l'ex-ministre des Services financiers, Sudhir Sesungur, traîne ce dernier devant la cour commerciale. Il lui réclame des dommages de Rs 25 millions et lui demande également de lui rembourser la somme de 271 438,50 dollars américains représentant 50 % de sa part qui avait été dissimulée et transférée sur un compte USD Bank Account.

Kriti Taukoordass a rencontré l'ex-ministre Sesungkur en 2007 à plusieurs reprises. Ils sont tombés d'accord pour mettre sur pied une «professional practice». Les deux partenaires se partagent 50 % du chiffre d'affaires. Ils ont mis sur pied Corporate Financial Services Ltd, le 9 fevrier 2007. Le plaignant a déposé comme contribution dans cette compagnie la somme de Rs 200 000 pour financer les dépenses d'opération. En janvier 2008, le plaignant a émis un chèque d'un montant de Rs 50 000 au nom de la compagnie.

Le plaignant dit avoir facilité des activités avec Corporate Financial Services (CFS) à travers un contrat de services d'un montant de Rs 2 millions avec la compagnie Innodis pour une période de deux ans. Ils ont obtenu une affiliation internationale avec la société Mazars, située en Afrique du Sud, en 2009. Le plaignant et le défendeur détiennent chacun 500 parts ordinaires.

Le plaignant se dit choqué d'apprendre l'existence du USD Bank Account et le défendeur ne l'a jamais mis au courant de ce compte bancaire. Pour le plaignant, le défendeur a agi «in breach of its contractural obligations». Kriti Taukoordass a retenu les services de Me Imtihaz Mamoojee, avocat, et Me Omar Bahemia, avoué.