Ile Maurice: Maurice lance le concours World Islands Cultural & Tourism Ambassador

Le samedi 25 mai, un événement a marqué le calendrier culturel et touristique mauricien avec le lancement officiel du concours de World Islands Cultural & Tourism Ambassador, au White House, Bambous.

Cet événement, organisé par Women Of Wonders, en collaboration avec Nari First India, a réuni des personnalités de Maurice et de l'Inde pour célébrer une initiative qui promet de renforcer les liens internationaux et de promouvoir les richesses culturelles des îles participantes.

La soirée a été animée par des performances artistiques. Le groupe Sega Tipik et la troupe Fusion ont captivé le public avec des démonstrations vibrantes de la culture mauricienne, transportant les invités dans un voyage musical et visuel unique. Un moment fort de la soirée a été la présentation d'un clip vidéo produit par la Mauritius Film Development Corporation, mettant en lumière des paysages à couper le souffle et la culture dynamique de Maurice. À la fin de cette présentation, Priya Sobnauth et Vershini Yukulu ont été couronnées, symbolisant le début de leur parcours en tant qu'ambassadrices culturelles.

Yasheena Raghoonundun, présidente de Women Of Wonders, a exprimé son enthousiasme pour ce projet en soulignant son impact potentiel sur le développement économique et social du pays. «C'est un honneur et un privilège de lancer ce projet à Maurice après plusieurs concours internationaux réussis que nous avons organisés à travers le monde. Nous avons vu ses grands résultats pour le pays, tant au niveau économique que social», a-t-elle déclaré. Elle a également précisé que le World Islands Cultural & Tourism Ambassador n'est pas simplement un concours de beauté, mais un projet d'autonomisation des femmes, mettant en avant les histoires personnelles et les parcours inspirants des participantes.

Devina Mungur, vice-présidente de Women Of Wonders, a ajouté que l'événement s'étend sur cinq jours, offrant aux participantes du monde entier l'occasion de découvrir la richesse culturelle de Maurice. «C'est une plateforme d'échange culturel dédiée à favoriser la collaboration entre les femmes leaders et les organisations, afin de promouvoir un changement positif dans le monde», a-t-elle expliqué. «Nous visons à créer des opportunités pour les femmes, à promouvoir l'interculturalisme et la diversité culturelle, à encourager le tourisme, à préserver et promouvoir le patrimoine culturel, à valoriser les patrimoines artistiques, et à encourager le travail artistique et culturel productif.»

La fondatrice et présidente de Nari First India, Aikta Sharma, était également présente et a partagé son enthousiasme pour cette collaboration. «L'île Maurice et l'Inde ont tant de choses en commun. Les femmes indiennes et mauriciennes sont comme des soeurs. J'aime les valeurs et les traditions des femmes mauriciennes, qui sont très similaires à celles des femmes indiennes. Je pense que nous travaillons toutes pour la même cause. Les femmes sont merveilleuses et Nari First travaille pour leur autonomisation.»

Le fondateur et président de la Children Foundation Mauritius, Veenesh Koonjal, a évoqué l'affiliation entre Women Of Wonders et la Children Foundation, visant à offrir aux filles et femmes ayant des besoins spécifiques une plateforme pour montrer leurs talents et leur créativité. «Cette initiative donne une voix et une visibilité à celles qui sont souvent marginalisées, et leur permet de briller sur la scène internationale», a-t-il souligné.

Maya Hanoomanjee, ancienne haute-commissaire de Maurice en Inde, a félicité l'ONG Women Of Wonders pour cette initiative louable, soulignant l'importance de soutenir des plateformes où les femmes de tous horizons sociaux sont célébrées. «Il est crucial de soutenir des initiatives qui promeuvent l'inclusion et la diversité, et qui offrent à toutes les femmes la possibilité de réaliser leur potentiel.»

Le projet World Islands Cultural & Tourism Ambassador a été lancé avec l'objectif de former des ambassadrices culturelles pour promouvoir la richesse et les traditions de leurs îles respectives à l'échelle internationale. Cette initiative a déjà été mise en oeuvre avec succès au Sri Lanka, en Inde, en Angleterre, à Dubaï, et maintenant à Maurice, grâce aux efforts conjoints de Women Of Wonders et Nari First India. «C'est une opportunité unique pour une expérience enrichissante afin de promouvoir la beauté et les cultures à l'échelle internationale», a conclu Yasheena Raghoonundun.