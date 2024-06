Cote d'Ivoire: Secteur pétrolier- Des projets structurants identifiés à réaliser d'ici 2030, évalués à plus de 2 040 milliards de Fcfa

Le ministre ivoirien des mines, du pétrole et de l’Energie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, était l’invité de la tribune « Les Rendez-vous du gouvernement » ce 06 Juin 2024, à l’auditorium de la Primature. Belle tribune pour exposer sur la mise en œuvre de la loi sur le contenu local permettra à la Côte d’Ivoire et aux Ivoiriens de véritablement bénéficier des retombées économiques de l’exploitation pétrolière, a fait savoir Selon M. Coulibaly Sangafowa Mamadou,la présence de plus d’acteurs locaux dans le secteur reste un objectif majeur pour le gouvernement. Le ministre a annoncé que l’attribution de blocs pétroliers à la compagnie nationale Pétroci favorisera la montée en puissance de cette société dans l’exploration et l’exploitation pétrolière, pour qu’à terme, la totalité des ressources de certains gisements pétroliers, bénéficient à la Côte d’Ivoire.

Aussi, il n’a pas manqué d’indiquer que les sociétés nationales Pétroci, Sir et Gestoci joueront un rôle prépondérant, à côté du secteur privé, dans la conception, le financement, la construction et l’exploitation des infrastructures pétrolières sur toute la chaîne de valeur. « Le montant total des projets structurants identifiés à date, à réaliser d’ici 2030, s’élève à plus de 2 040 milliards de Fcfa , a-t-il annoncé.

Concernant la qualité des produits « made in Côte d’Ivoire », la Sir procède aux investissements nécessaires pour les aligner sur les standards les plus élevés au monde avant 2030.