Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 07 JUIN 2024

Niger : Saison des pluies - Le bilan des fortes pluies s’élève à 13 morts

Le bilan des victimes des pluies diluviennes qui se sont abattues sur le Niger depuis le début de la saison (mai dernier) s'est alourdi à 13 morts, 15 blessés et 2.933 personnes sinistrées, a annoncé mercredi la Direction générale de la protection civile. Ces personnes ont été tuées dans l'effondrement de leurs habitats, la plupart construits à base d'argile, ou des suites de noyades, a précisé la direction. La région de Maradi est la plus endeuillée avec 11 morts, tandis que Zinder enregistre deux décès. (Source ;aniamey.com)

Côte d’Ivoire : Crise post-électorale - 14 corps de personnes tuées remis à leurs familles

Le ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo, a, au nom du gouvernement ivoirien, remis 14 corps de personnes tuées lors de la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d’Ivoire à leurs familles.« Nous sommes venus ce jour pour honorer la mémoire de 14 êtres », a signifié le ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Belmonde Dogo, tout en exprimant ses sincères condoléances aux familles.La cérémonie a eu lieu dans les locaux de l'entreprise des pompes funèbres Ivosep. Une centaine de personnes étaient réunies, dont les familles des victimes et des membres du gouvernement. Les démarches administratives, judiciaires et l'authentification des corps avant qu'ils ne soient restitués, ont débuté en 2013, a indiqué le ministre.« Ces 14 corps que nous remettons ont été conservés après la crise post-électorale de 2010-2011 pour nécessité d'enquête et d'identification », a fait savoir le ministre. Un chèque de 1 500 000 FCfa a été remis par le gouvernement à chaque famille à la fin de la cérémonie. (Source : fratmat.info)

Afrique du Sud : Activités des partis politiques- L'ANC cherche à former une coalition

« L'ANC au pouvoir en Afrique du Sud depuis trente ans a perdu sa majorité au Parlement. L'ANC a confirmé son intention d'entamer des discussions avec d'autres partis politiques pour former un gouvernement de coalition. L'ANC s'engage à former un gouvernement qui reflète la volonté du peuple, stable et capable de gouverner efficacement », a déclaré son secrétaire général Fikile Mbalula, en précisant que le parti mènerait des discussions en interne et avec d'autres partis « ces prochains jours ». « Les électeurs ont montré qu'ils attendaient des dirigeants de ce pays qu'ils travaillent ensemble, dans l'intérêt de tous", a-t-il ajouté devant la presse, alors que la proclamation officielle des résultats est attendue en fin de journée. Après dépouillement de 99,9% des bulletins de vote, le Congrès national africain (ANC) du président Cyril Ramaphosa n'a obtenu que 40,2% des voix, une claque sévère par rapport aux 57,5% qu'il détient dans le Parlement sortant. (Source : fratmat.info)

Sénégal : Lutte contre la drogue- Une importante saisie de 74 kg de chanvre indien

Les hommes du commissaire principal Mamadou Lamarana Diallo, du commissariat central de Rufisque, ont mis la main sur 74 kg de chanvre indien à la suite de l'arrestation de quatre trafiquants, a-t-on appris.Cette saisine survient après la saisie de 36,5 kg de drogue sur deux dealers, il y'a quelques jours. L'opération s'est déroulée dans la nuit de mardi à mercredi vers 2 heures du matin, après que le chef de la police de la ville de Mame Coumba Lamb a été informé de la présence de plusieurs individus suspects à bord de deux véhicules et de motos-Jakarta sur la plage du quartier Thiawlène. La descente inopinée des éléments de la brigade ont permis de neutraliser en flagrant délit les deux chauffeurs, ainsi que deux Jakartamen, en possession de 74 kg de chanvre indien. Les suspects sont poursuivis pour association de malfaiteurs, détention et trafic de chanvre indien. Ils seront présentés au procureur. ( Source : adakar.com)

Rca : Insécurité - Le calme à Nzako après une attaque rebelle repoussée le week-end

Le calme est revenu à Nzako dans le Mbomou après une attaque samedi dernier de la Coalition des Patriotes pour le Changement (CPC).Une attaque repoussée par les éléments des Forces armées centrafricaines (FACA) qui contrôlent depuis lors la localité. Même si les habitants vaquent à leurs occupations, ils déplorent encore l’insécurité aux alentours de la ville. Selon des sources locales, au moins 12 rebelles ont été tués et plusieurs autres blessés durant les échanges de tirs qui ont eu lieu pendant les échauffourées. Au téléphone, un habitant de Nzako revient sur l’attaque et décrit l’ambiance de la ville. (Source : abangui.com)

Gabon : Equipements militaires - La junte au pouvoir acquiert 2 hélicoptères de seconde main

Achetés fin 2023 en Europe, les deux engins non armés et devant servir pour la surveillance de la forêt du bassin du Congo sont attendus à Libreville dans les prochaines semaines, à condition que la France donne son accord pour le survol de son espace aérien. Contrairement aux dernières acquisitions de l’État au bénéfice de l’Armée, les deux hélicoptères polyvalents de type AW139 que le Gabon s’apprête à réceptionner sont inoffensifs. Équipés de lunettes à vision infrarouge et capables de transporter 12 personnes à leur bord, les deux appareils se révèleraient néanmoins essentiels pour le renforcement de la surveillance de la forêt du bassin du Congo. Un sujet auquel le pays tient particulièrement, en tant que «champion» africain de la conservation de la nature. (Source : alibreville.com)

Burkina Faso : Tour du Cameroun 2024- Mouni Vincent 2e à la troisième étape

Les Burkinabè sont passés à côté d’une victoire d’étape au Tour du Cameroun ce jeudi 6 juin 2024. Mouni Vincent est arrivé deuxième dans un sprint groupé lors de la 7e étape. C’est l’Ivoirien Isiaka Cissé qui s’impose sur cette étape.Le maillot jaune Clovis Kamzong est arrivé troisième devant Algérien Abdallah Benyoucef. Le temps mis pour cette étape, un critérium dans la ville de Yaoundé sur une distance de 168 km est de 4h14min07.La vitesse moyenne est de 39,832 km/h. Mohamadi Iloubodo a pris la 19e place. Saturnin Yaméogo se classe 22e. Clovis Kamzong détient toujours le maillot jaune. Mouni Vincent est à 36 secondes de ce dernier. Le Camerounais Rodrigue Eric Kuere détient le maillot vert du classement aux points avec 130 points. Mouni Vincent est 6e avec 69 points. ( Source : Burkina 24 )