Le temps presse pour des millions de Soudanais qui vivent sous la menace imminente de la famine, qui sont contraints de quitter leurs terres, qui vivent sous les bombardements et qui sont privés d'aide humanitaire.

Alors que le conflit est entré dans sa deuxième année, 18 millions de personnes souffrent de faim aiguë, et parmi elles 3,6 millions d'enfants sont en situation de malnutrition aiguë, et des millions de personnes au Darfour, au Kordofan, dans l'État Aj Jazirah et dans l'État de Khartoum risquent de connaître bientôt la famine.

Le Soudan compte près de 10 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays, soit le plus grand nombre au monde. Deux autres millions de personnes ont fui vers les pays voisins.

Les attaques atroces contre les civils - y compris les violences sexuelles - et contre les hôpitaux et les établissements scolaires se multiplient.

À Al Fasher, plus de 800 000 civils craignent une attaque imminente de grande ampleur, qui aurait des conséquences humanitaires catastrophiques à la fois dans la ville et dans tout le Darfour.

Malgré les besoins énormes, les travailleurs humanitaires continuent de se heurter à des obstructions systématiques et à des refus délibérés d'accès de la part des parties au conflit. Le franchissement des lignes de confrontation vers certaines parties de l'État de Khartoum, du Darfour, de l'État d'Aj Jazirah et du Kordofan est pratiquement impossible depuis la mi-décembre. La fermeture du poste-frontière d'Adré en février - notre principale voie d'accès à l'ouest du Soudan depuis le Tchad - signifie qu'une aide limitée parvient au Darfour. Des travailleurs humanitaires sont tués, blessés et harcelés, et les fournitures humanitaires sont pillées.

En mars et en avril de cette année, près de 860 000 personnes se sont vu refuser une aide humanitaire dans les États du Kordofan, du Darfour et de Khartoum. Les entraves délibérées à l'aide humanitaire, qui privent la population civile de l'essentiel pour survivre, constituent une violation du droit international humanitaire.

La faim extrême s'étend et les perspectives de production alimentaire en 2024 sont sombres. Le délai dont nous disposons pour fournir des semences aux agriculteurs avant que l'époque des semis ne s'achève et que la saison des pluies ne commence se réduit rapidement. Si nous agissons à temps, les personnes - en particulier celles qui vivent dans des zones inaccessibles - seront en mesure de produire de la nourriture localement et d'éviter les pénuries alimentaires au cours des six prochains mois. Si nous n'agissons pas immédiatement, les populations souffriront de la faim et seront contraintes de se déplacer à la recherche de nourriture, d'un abri et d'une protection.

Soyons clairs : si on nous empêche de fournir rapidement une aide à grande échelle, le nombre de décès augmentera.

Sans un changement immédiat et significatif, nous serons confrontés à une situation cauchemardesque : la famine s'installera dans de grandes parties du pays. De plus en plus de personnes fuiront vers les pays voisins pour rechercher de la nourriture et se mettre en sécurité. Davantage d'enfants succomberont aux maladies et à la malnutrition. Les femmes et les filles, qui sont déjà les premières victimes du conflit, seront confrontées à des souffrances et à des dangers encore plus grands.

Pour éviter le pire, nous, membres de l'équipe dirigeante du Comité permanent interorganisations, demandons instamment aux parties au conflit :

de prendre immédiatement des mesures pour protéger les civils, notamment en s'abstenant de diriger des attaques contre eux, en leur permettant de partir vers des zones plus sûres et en mettant fin aux violences sexuelles et de genre ; de faciliter l'accès humanitaire sans entrave par toutes les voies possibles de franchissement des lignes de confrontation et les frontières pour permettre aux civils de recevoir une aide humanitaire ; de mettre fin immédiatement à tous les actes tendant à refuser et à entraver l'action humanitaire, à y interférer ou à la politiser ; de simplifier et d'accélérer les procédures administratives et bureaucratiques liées à l'acheminement de l'aide humanitaire ; de désamorcer la situation à Al Fasher et d'instaurer un cessez-le-feu au niveau national ; de mettre fin aux violations des droits humains, y compris aux violations graves contre les enfants, et de faire en sorte que les auteurs de ces crimes répondent de leurs actes.

Nous sommes également préoccupés par le soutien limité des donateurs. Alors que près de cinq mois se sont écoulés depuis le début de l'année - et six semaines depuis la Conférence humanitaire internationale pour le Soudan et les pays voisins, qui s'est tenue à Paris le 15 avril - nous n'avons reçu que 16 % des 2,7 milliards de dollars des États-Unis dont nous avons besoin.

Les donateurs doivent de toute urgence concrétiser les promesses faites à Paris et accélérer le financement supplémentaire pour l'appel humanitaire. Alors que la famine menace, nous devons fournir beaucoup plus d'aide vitale maintenant, y compris des semences pour les agriculteurs avant la fin de l'époque des semis.

Le temps presse. Le choix est évident.

